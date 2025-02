Göppingens schwarze Serie setzt sich bei den Rhein-Neckar Löwen fort

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga gegen Frisch Auf Göppingen gewonnen und die schwarze Serie der Gäste verlängert. In der Schlussminute wird es dabei dramatisch.

Das Baden-Württemberg-Duell der Handball-Bundesliga zwischen den Rhein-Neckar Löwen und Frisch Auf Göppingen endete mit einem 29:28 (16:15) für die Gastgeber. Göppingen wartet damit weiter auf einen Punkt in fremden Hallen - seit Dezember 2023. In dieser Saison setzte es in zehn Spielen zehn Niederlagen.

Kohlbacher feiert Rückkehr

Den besseren Start erwischten die Gäste. In der dritten Minute sorgte Oskar Sunnefeldt mit seinem wuchtigen Wurf ins linke, obere Eck für eine schnelle 2:0-Führung. Beide Teams suchten danach ihren Rhythmus in der Offensive und lieferten sich eine ausgeglichene Partie. Nach knapp zehn Minuten brachte Patrick Groetzki die Löwen erstmals nach vorne (5:4).

Die Göppinger leisteten sich in der Folge einige Ballverluste, wodurch die Löwen zu leichten Treffern kamen. Weil aber auch die Gastgeber nicht durchgehend konsequent verteidigten, blieb Frisch Auf zunächst dran. Dann aber sorgte Jannik Kohlbacher, der sein Comeback nach Ellbogenverletzung feierte, erstmals für eine Zwei-Tore-Führung der Löwen (14:12). Kurz vor der Halbzeitpause brachte Marcel Schiller mit einem Siebenmeter die Göppinger auf einen Treffer heran.

Moré setzt den Schlusspunkt in dramatischer Schlussphase

Zum Start in den zweiten Abschnitt agierten die Löwen in der SAP Arena etwas fahrig und ermöglichten Ludvig Hallbäck zwei Tore innerhalb weniger Sekunden - plötzlich war Göppingen wieder vorne. Bei den Löwen fand jetzt aber Nationalspieler Juri Knorr besser ins Spiel und brachte die Löwen wieder in Führung.

Nachdem Kohlbacher die Chance auf eine Drei-Tore-Führung vergeben hatte, sorgte Erik Persson für das 24:25 aus Göppinger Sicht. Für die letzten acht Minuten war Hochspannung garantiert. Drei Minuten vor dem Ende wurde Kohlbacher am Kreis hart attackiert, bekam aber keinen Freiwurf. Beim schnellen Gegenstoß blieb Hallbäck eiskalt und gleich zum 27:27 aus.

In der Schlussminute wurde es dann dramatisch: Zunächst scheiterte Knorr mit seinem Schlagwurf an Keeper Bart Ravensbergen. Göppingen bot sich in den letzten Sekunden also die Chance zum Sieg, doch der Versuch per Kempa-Trick scheiterte. Die Löwen reagierten blitzschnell, Knorr bediente David Moré, der über links frei durch war und drei Sekunden vor der Sirene zum Endstand traf.

Löwen zeigen erwünschte Reaktion

Die Löwen kehrten damit nach ihrer 25:36-Niederlage beim VfL Gummersbach in die Erfolgsspur zurück und schraubten an der Schwelle zum oberen Tabellendrittel ihre Bilanz auf nunmehr elf Punkte aus den vergangenen sieben Spielen.

Göppingen hingegen rangiert unverändert sieben Punkte vor der Abstiegszone. Erfolgreichste Werfer der Hausherren waren Móré mit sechs Treffern und Knorr mit fünf Toren. Bester Schütze der Gäste war Sunnefeldt mit neun Torerfolgen.