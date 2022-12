Brest rührt harten Zement an: Bietigheim gibt Spiel und Sieg aus der Hand

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim müssen in der Champions League die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Das Team von Coach Markus Gaugisch verliert bei Brest Bretagne.

Das Spiel der Vorrundengruppe A endete am Samstagabend mit einem 28:32 (18:17) aus Sicht der SG, die die zwölfstündige Busreise mit gerade einmal zwölf Profis und deshalb mit einem Mini-Aufgebot angetreten hatte. In Abwesenheit von Spielerinnen wie Danick Snelder, Antje Döll, Veronika Malá und Inger Smit war Kim Naidzinavicius mit sieben Toren beste Werferin des Bundesliga-Zweiten. Trotz guten Auftritts in der ersten Halbzeit sowie einer knappen Pausenführung gab die SG das Spiel sowie den Sieg im zweiten Durchgang aus der Hand.

SG BBM Bietigheim steigert sich in Brest – zunächst

Der Start in die Partie gestaltete sich aus Sicht der Bietigheimerinnen einigermaßen holprig. Nach gut fünf Minuten lag Brest mit 3:2 in Führung – wobei vor allem Außenspielerin Alicia Toublanc, die alle drei Treffer erzielte, schwer bis gar nicht in den Griff zu bekommen war.

Allerdings: In der Folge kam die SG immer besser ins Spiel, beim Stand von 11:8 für Bietigheim sahen sich die Gastgeberinnen nach rund 13 Minuten zu ihrer ersten Auszeit gezwungen. Doch die verfehlte ihre Wirkung, das Team von Trainer Markus Gaugisch blieb konzentriert, fokussiert und führte dank effizienter Chancenverwertung nach 16 Minuten mit 13:8.

Gaugisch in der Auszeit: "Ihr seid gut drauf"

Gaugisch hatte deshalb allen Grund, seine Spielerinnen in der nächsten Auszeit zu loben. "Einfache Sachen spielen, bleibt ruhig, keine Risiko-Dinge nehmen. Ganz normales Spiel, ihr seid gut drauf", rief er ihnen beim Stand von 15:12 in der 23. Spielminute zu.

Und doch boten die Französinnen wie schon im Hinspiel einen packenden Fight, noch in der ersten Halbzeit verkürzten sie den Rückstand auf einen einzigen Treffer (17:18). Die Pausensirene kam einem Signal zum Durchschnaufen gleich, denn auch nach dem Seitenwechsel ähnelte der Spielverlauf fortan einem Kopf-an-Kopf-Rennen.

Zweite Niederlage in der Champions League für Bietigheim

Das bessere Momentum hatten dabei zunächst die Gastgeberinnen auf ihrer Seite, denen zwei Minuten nach Wiederbeginn der 20:20-Ausgleich gelang. In einer Phase, in der nun weniger Tore fielen als noch im ersten Durchgang, zog SG-Trainer Gaugisch rasch die nächste Auszeit. "Im Gegenstoß mehr Ordnung, jetzt gerade ist es zu viel Durcheinander", forderte er von seinen Spielerinnen. Und doch ging Brest erstmals seit langer Zeit wieder in Führung (23:21 nach 15 Minuten).

In der Zementfabrik von Landerneau rund 20 Kilometer außerhalb von Brest, wo das Match am Samstagabend stattfand, mussten die im Jahr 2022 so erfolgsverwöhnten Bietigheimerinnen nun Schwerstarbeit verrichten – und im wahrsten Sinne des Wortes Zement anrühren. Immer wieder ging ein Team in Führung, immer wieder zog das andere nach. 26:26 nach 21 Minuten, das achte Champions-League-Spiel dieser Saison war nun ein echter Krimi.

Toublanc ärgert Bietigheim mit neun Toren

Das bessere Ende – mutmaßlich aber vor allem den härteren Zement – hatten allerdings die Gastgeberinnen auf ihrer Seite. Getragen von ihren Fans, einem abschließenden 4:0-Lauf und den insgesamt neun Treffern durch Toublanc gelang ihnen ein letztlich sogar deutlicher 32:28-Sieg. Die SG BBM Bietigheim bleibt vorerst auf dem dritten Tabellenplatz der Champions-League-Gruppe A.

"Wir haben besser gespielt als letzte Woche und Brest einen starken Fight geliefert. Wir merken nun, dass auf diesem hohen Niveau Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden, wie beispielsweise die fehlenden Mechanismen durch die Verletzungen unserer beiden Linksaußen", analysierte Gaugisch nach Spielende. "Ebenso können wir den Spielerinnen keine notwendigen Pausen geben, da dies bei vier fehlenden Akteurinnen nur bedingt möglich ist. Ich bin aber mit unserem Auftreten trotz der Niederlage zufrieden."

Jetzt zwei Heimspiele für Bietigheim

Am kommenden Mittwoch (14.12.2022) erwartet die SG in der Handball-Bundesliga den Rekordmeister Bayer Leverkusen in der Halle am Viadukt. In der EHF Champions League ist Odense Handbold am Sonntag (18.12.2022, 14 Uhr) zu Gast in der Ludwigsburger MHPArena.