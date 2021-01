Erst acht Mal (35 Tore) stand Marcel Schiller für die deutsche Nationalmannschaft auf der Platte. Der Linksaußen wurde in Dettingen an der Ems, in der Nähe von Reutlingen, geboren und spielt seit 2013 für Frisch Auf! Göppingen in der Bundesliga. Er gehört zu den Top-Siebenmeterwerfern in Deutschland. Bei der WM in Ägypten soll Kapitän Uwe Gensheimer durch ihn entlastet werden.

