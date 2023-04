Bietigheim schlägt Metzingen und erreicht Finale des Final Four

Die Titelverteidigerinnen von der SG BBM Bietigheim stehen im Finale des Final Four im DHB-Pokal und treffen dort auf die HSG Bensheim. Im Halbfinale setzte sich die SG BBM souverän gegen die TuS Metzingen durch.

Das Duell zwischen den beiden baden-württembergischen Vereinen aus Bietigheim und Metzingen endete am Samstagnachmittag nach 60 Minuten 39:29 (21:14). Beste Werferin der Partie war TuS-Rückraumspielerin Magda Balsam mit elf Toren. Auf Seiten von Bietigheim traf Julia Maidhof mit sechs Treffern am häufigsten.

Metzingen startet gut, Bietigheim dreht auf

Den besseren Start in das Spiel erwischte die TuS Metzingen. Torhüterin Rebecca Nilson parierte einige gute Bietigheimer Torgelegenheiten und traf vorne sicher. So stand es nach sieben Minuten 4:2 für die TuS. Jedoch schlichen sich im Anschluss Nachlässigkeiten ins Offensivspiel des Tabellenfünften der Handball-Bundesliga, die die Bietigheimerinnen konsequent auszunutzen wussten. Kaba Gassama brachte nach zwölf Minuten das Team von Trainer Markus Gaugisch mit 6:5 in Führung.

Diese sorgte für Sicherheit im Spiel der Favoritinnen, die vorne ihre Chancen besser zu nutzen wussten und in der Defensive weniger zuließen. Nach 23 Minuten führte die SG mit sieben Toren. Metzingen brachte nur noch selten Würfe im Tor von SG-Keeperin Melina Szikora unter, während Bietigheim seine Wurfqoute auf fast 73 Prozent steigerte. Mit dem Halbzeitstand von 21:14 schien das Spiel bereits zur Pause entschieden.

Bietigheim auch in zweiter Hälfte souverän

Nach der Pause ließen die Favoritinnen nicht nach. Julia Maidhof und Kelly Dulfer trafen für die SG, Metzingen scheiterte mehrfach an Torhüterin Szikora. Das erste Tor für die TuSsies gelang Dagmar Nocun in der 34. Minute. Bietigheim behielt aber zu jedem Zeitpunkt die Ruhe und baute im Laufe der zweiten Hälfte den Vorsprung immer weiter aus. Ein sicher verwandelter Siebenmeter von Jenny Behrend war nach 45 Minuten der bereits 30. Treffer für die Bietigheimerinnen.

Trotz der deutlichen Führung zog die SG ihr Angriffspiel weiter sicher durch und ließ tapfer kämpfende Metzingerinnen nicht herankommen. Den Schlusspunkt des Spiels setzte Metzingens Nocun mit dem Tor zum 39:29-Endstand, der den erneuten Finaleinzug der SG BBM Bietigheim besiegelte.

Bensheim/Auerbach Finalgegner von Bietigheim

Am Sonntag treffen die Titelverteidigerinnen im Finale (17:00 Uhr) auf die HSG Bensheim/Auerbach. Die Hessinnen setzten sich in einem weitaus engeren zweiten Halbfinale mit 31:26 (16:12) gegen den Vorjahresfinalisten VfL Oldenburg durch. Die Oldenburgerinnen treten am Sonntag im Spiel um Platz drei gegen die TuS Metzingen an.