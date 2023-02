Bietigheimerinnen siegen und scheiden dennoch aus

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben ihr Heimspiel in der EHF Champions League gegen Banik Most mit 47:25 gewonnen. Dennoch schieden die Bietigheimerinnen aus der Champions League aus.

Ein Sieg muss her - so lautete die Parole für die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim gegen Banik Most. Auch wenn die Tschechinnen nach 13 Niederlagen in Folge keine Chance mehr auf ein Weiterkommen in der EHF Champions League besaßen und sportlich als klare Außenseiterinnen nach Bietigheim reisten, so war das Team zumindest eine psychologische Hürde für die Gastgeberinnen. Nach der Bietigheimer Niederlage gegen Ferencváros Budapest (23:28) stand für die erfolgsverwöhnten deutschen Meisterinnen nämlich das Weiterkommen auf dem Spiel. Voraussetzung für den Einzug ins Viertelfinale: ein Sieg gegen Most und ein Punktverlust von Ljublijana im Parallelspiel gegen Bukarest.

Bietigheim von Beginn an spielbestimmend

In eigener Halle ließen die Bietigheimerinnen von Beginn an keinen Zweifel an der Rollenverteilung aufkommen. Die favorisierten Gastgeberinnen drängten Banik Most von der ersten Minute an in die Defensive und konnten sich schon bald einen beruhigenden Vorsprung herausspielen. Nach rund 14 Minuten traf Kim Naidzinavicius bereits zum 11:6. Eine komfortable Fünf-Tore-Führung für die Bietigheimerinnen, die kontinuierlich ausgebaut wurde. Die tschechischen Gäste schienen völlig überfordert. Nach 27 Minuten stand es bereits 20:9 für die SG BBM Bietigheim. Die Schwäbinnen schienen ihre Hausaufgabe zu erledigen. Der Blick ging daher immer wieder nach Slowenien zum Parallelspiel in Ljubljana. Und auch hier sah es zunächst gut aus. Bukarest führte zur Halbzeit mit 14:13. Das Viertelfinale schien greifbar für die Bietigheimerinnen.

Bietigheimerinnen in zweiter Halbzeit souverän

Auch in der zweite Halbzeit zeigten sich die Handballerinnen aus Bietigheim höchst souverän. Nach rund elf gespielten Minuten im zweiten Durchgang traf Kerstin Kündig zum 33:19. Am Ausgang das Spiels gab es längst keinen Zweifel mehr. Dennoch wehrte sich Banik Most nach wie vor und spielte munter mit - wenn auch ohne Bietigheim ernsthaft zu gefährden. Dafür kippte in Ljubljana die Partie. Zur selben Zeit stand es in Slowenien 20:19 für die Gastgeberinnen. Das hätte das Aus für Bietigheim bedeutet. Doch noch waren rund 20 Minuten auf der Uhr.

In der Folge blieb Bietigheim weiter am Drücker und erhöhte Tor um Tor. Nach 21 gespielten Minuten stand es in Bietigheim 38:21 - doch in Slowenien führte Ljubljana weiterhin. Bukarest als bereits sicherer Viertelfinalteilnehmer ließ Ljubljana vorerst gewähren. Auch sechs Minuten vor dem Ende führte Ljubljana weiterhin mit zwei Toren Vorsprung.

Ljubljana mit Sieg im Fernduell

Am Ende half den Bietigheimerinnen auch ihr souveräner 47:25-Sieg nicht. Krim Mercator Ljubljana brachte einen kleinen Zwei-Tore-Vorsprung über die Ziellinie und besiegte CSM Bukarest mit 28:26. Im Fernduell reichte es für Bietigheim deshalb nicht fürs Viertelfinale. Die SG BBM Bietigheim beendet ihre Champions League Saison deshalb auf dem undankbaren siebten Platz und scheidet vor der K.o.-Phase aus.