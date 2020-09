Die sechs baden-württembergischen Teams aus der Handball-Bundesliga und 2. Handball-Bundesliga starten am Sonntag mit dem BGV Handball Cup. Eine Testspiel-Serie für die Teams und das wirtschaftlich wichtige Hygiene-Konzept.

Sie wollen nur spielen. Am liebsten vor Zuschauern. Darum haben sich die Rhein-Neckar Löwen, Frisch Auf Göppingen, der TVB Stuttgart, HBW Balingen-Weilstetten, die SG BBM Bietigheim und die HSG Konstanz zusammengetan, um sich für die anstehende Spielzeit in den beiden Handball-Bundesligen einzuspielen. Gleichzeitig soll das neue Hygiene-Konzept getestet werden. Denn inklusive der Spieler und Betreuer dürfen 500 Menschen in die Hallen. Das Turnier, das an insgesamt fünf Spielorten in Baden-Württemberg ausgetragen wird, ist ein Testlauf für die mittelfristige Zukunft des Handballs in Deutschland.

Denn von den Zuschauern hängt für viele Handball-Klubs das wirtschaftliche Überleben ab. Dabei geht es nicht nur um die Einnahmen durch Ticketverkäufe und Catering. Auch viele Sponsoren könnten abspringen, wenn niemand ihre Werbung sieht. TV-Einnahmen spielen - anders als beispielsweise in der Fußball-Bundesliga - bei den meisten Handball-Klubs nur eine Nebenrolle. Beim TVB Stuttgart sind es laut Geschäftsführer Jürgen Schweikardt beispielsweise etwa fünf Prozent; entsprechend wichtig sind Sponsoren und Fans.

Hintertür für Großveranstaltungen

Die Bundesregierung hat am Donnerstag Großveranstaltungen für das laufende Jahr erst einmal verboten - es gibt jedoch eine kleine Hintertür: Mit funktionierenden Hygieneregeln und personalisierten Tickets, die eine Kontaktverfolgung möglich machen, könnten die Handball-Vereine doch noch Zuschauer in ihre Hallen lassen. Schweikardt wünscht sich mindestens 2.000 Zuschauer pro Spiel - so wäre der TVB Stuttgart finanziell auf der sicheren Seite.

Sportlich hat das Turnier Testspiel-Charakter

Die Rhein-Neckar Löwen sind als hochgehandelter Meisterschaftskandidat sicherlich der Favorit. Allerdings befindet sich das Team von Trainer Martin Schwalb noch immer im Umbruch und will sich in der Vorbereitung noch etwas einspielen. Dahinter will Frisch Auf Göppingen zeigen, dass die Mannschaft den Umbruch im dritten Jahr unter Trainer Hartmut Mayerhoffer bereits geschafft hat und in der kommenden Saison wieder um die internationalen Plätze mitspielen kann.

Der TVB Stuttgart und HBW Balingen-Weilstetten kämpfen auch in der kommenden Saison um den Verbleib in der Bundesliga. Dort will auch die SG BBM Bietigheim hin. Das Team um Trainer Hannes Jón Jónsson und Weltmeister Michael "Mimi" Kraus hat den angestrebten Aufstieg in der wegen der Corona-Krise unterbrochenen Zweitliga-Saison knapp verpasst. Dies soll in der kommenden Saison "nachgeholt" werden. Die HSG Konstanz hat vom Corona-Abbruch eher profitiert. Schließlich stand das Team von Trainer Daniel Eblen zum Zeitpunkt des Abbruchs auf einem Abstiegsplatz. Der Ausbildungsverein im Dauer-Umbruch will in der kommenden Saison zeigen, dass die gute Jugendarbeit erneut Früchte trägt.

Los geht es am Sonntag mit den Partien HSG Konstanz gegen HBW Balingen-Weilstetten (ab 15:00 Uhr im Livestream) und TVB Stuttgart gegen die Rhein-Neckar Löwen (ab 17:30 Uhr im Livestream).