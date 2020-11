In der Handball-Bundesliga sind die Rhein-Neckar Löwen neuer Tabellenführer, Balingen konnte derweil seinen ersten Saisonsieg feiern. Die Eulen Ludwigshafen kommen nicht aus dem Tabellenkeller und auch der TVB Stuttgart verliert.

Die Rhein-Neckar Löwen haben mit einem 33:31 (18:15)-Sieg beim SC Magdeburg die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga erobert. Dank des Sieges stehen die Mannheimer mit nunmehr 12:2 Punkten an der Spitze vor dem Nord-Duo THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt (beide 10:2), deren Partien am 7. Spieltag wegen der Corona-Fälle in der DHB-Auswahl von der HBL verlegt wurden.

SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen 31:33 (15:18) Tore: Magnusson 6/3, Gullerud 4, Musche 4, M. Damgaard 3, Pettersson 3, Preuss 3, Bezjak 2, Hornke 2/2, Mertens 2, G. T. Kristjansson 1, Musa 1 für SC Magdeburg Gensheimer 7/4, Lagergren 6, Schmid 6, Patrail 4, Kohlbacher 3, L. Nilsson 3, Groetzki 2, Gislason 1, Kirkelökke 1 für die Rhein-Neckar Löwen

Bester Werfer für die Löwen, bei denen Nationalspieler Jannik Kohlbacher nach einer Ellenbogenverletzung sein Comeback feierte, war DHB-Kapitän Uwe Gensheimer mit sieben Toren. Regisseur Andy Schmid steuerte sechs Treffer bei. Kohlbacher war nach der Härteprobe erleichtert: "Ich bin zwar nach dem Spiel etwas müde, aber sehr glücklich, nach einer gefühlten Ewigkeit wieder zurück auf dem Feld zu sein. Wenn es für Magdeburg wieder reicht, dann ist mein Arm komplett einsatzbereit. Natürlich muss ich noch ein wenig aufpassen und meine Reha fortführen, dann wird es in Zukunft noch besser." Für den Vorjahres-Dritten Magdeburg war es bereits die dritte Saison-Niederlage. Zudem verletzte sich Linksaußen Matthias Musche kurz vor Schluss am Knie.

Deutliche Niederlage für TVB Stuttgart

Ohne Nationaltorwart Johannes Bitter, der wie Berlins Rückraumspieler Marian Michalczik nach dem EM-Qualifikationsspiel der DHB-Auswahl in Estland positiv getestet worden war, verlor der TVB Stuttgart beim HC Erlangen deutlich mit 25:34 (16:16). Durch die Niederlage verpassten die Schwaben den möglichen Sprung auf Rang zwei.

HC Erlangen - TVB Stuttgart 34:25 (16:16) Tore: Firnhaber (8), Jeppsson (6), Metzner (5), Bissel (4), Ivic (3/3), Kellner (3), Fäth (2), Link (2), Olsson (1) für Erlangen Kristjansson (6/2), Lönn (5), Weiss (4), Zieker (4), Häfner (2), Faluvegi (2), Müller (1), Schulze (1) für Stuttgart

Balingen mit erstem Saisonsieg, Eulen weiter im Tabellenkeller

Im Tabellenkeller feierte der HBW Balingen-Weilstetten mit dem 32:26 (16:10) beim TBV Lemgo Lippe den ersten Saisonsieg.

TBV Lemgo Lippe - HBW Balingen-Weilstetten 26:32 (10:16) Tore: Elisson (10/7), Cederholm (7), Suton (4), Kogut (2), Guardiola (1), Schaen (1), Timm (1) für Lemgo Nothdurft (8), Lipovina (7), Schoch (4), Diebel (3), Gretarsson (2/2), Saueressig (2), Zobel (2), Niemeyer (2), Thomann (1), Heinzelmann (1) für Balingen

Die HSG Nordhorn-Lingen setzte sich gegen die Eulen Ludwigshafen mit 27:24 (15:7) durch und schob sich am Rivalen vorbei auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Österreichs Nationalspieler Robert Weber war mit elf Toren überragender Mann auf dem Parkett.