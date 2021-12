"Eine deutsche Sportart" - der Handball und sein Migrationsproblem

Eine aktuelle Studie zeigt: 40 Prozent der unter 10-Jährigen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Auch durch das deutsche Image verliert der Handball Talente. Erfolgreiche Ausnahmen gibt es auch in Baden-Württemberg nur wenige.

Bunte Bälle, bunte Schuhe, viele Kinder, viel Lärm: Training der D-Jugend in der Sporthalle der HSG Ca-Mü-Max - Bad Cannstatt, Münster, Max-Eyth-See. Stuttgarter Stadtteile mit hohem Migrantenanteil, wie dem 11-jährigen Ehizogie Aramude, von allen nur "Ez" genannt. Rotes T-Shirt, auf seinem linken Knie klebt auf der schwarzen Hose ein weißes Logo des Deutschen Fußball-Bundes. Die Eltern von "Ez" kommen aus Nigeria, er selbst ist in Esslingen geboren. Den Spaß am Handball hat er durch seine Mitschüler am Gymnasium in Cannstatt entdeckt. Kumpel und Klassenkamerad Finn hat ihn überredet, nach einer Pause wieder zum Handball-Training zu kommen.

Im Multi-Kulti-Stadtteil nur rund fünf Prozent Migrantenanteil im Verein

"Ich kann mit meinen Klassenkameraden und Freunden hier spielen und es macht mir echt Spaß", sagt der 11-Jährige. Und doch ist "Ez" hier die Ausnahme. Trotz eines Migrantenanteils von knapp einem Drittel in Bad Cannstatt (31,6 Prozent, Stand 12/2020). Das Handballspiel ist auch im Multi-Kulti-Stadtteil vor allem das Spiel der Deutschen.

"Schätzungsweise fünf Prozent haben bei uns einen Migrationshintergrund - wobei das für uns auch nicht erklärbar ist. Wir sind ja offen für alle Nationalitäten, alle Hautfarben."

Djibril M'Bengue - der erst dritte schwarze DHB-Spieler

Ortswechsel. Rund 2.000 Kilometer südwestlich an der portugiesischen Atlantikküste spielt seit drei Jahren Djibril M'Bengue beim FC Porto, seit kurzem ist er deutscher Nationalspieler. Im November debütierte er bei zwei Testspielen gegen Portugal, nun ist er für den vorläufigen EM-Kader von Bundestrainer Gislasson nominiert (13.-30.1.2022 in Ungarn und der Slowakei). Der gebürtige Schorndorfer ist Sohn einer Deutschen und eines Senegalesen. Dass der zweimalige portugiesische Meister und Pokalsieger sich durch seine guten Leistungen in den Fokus gespielt hat, ist für Djibril besonders und freut ihn.

Besonders auch: Djibril M'Bengue ist nach Rudi "Rodney" Lechleidner (Debüt 1976) und Louis Rack (Debüt 1981) der erst dritte schwarze Handball-Nationalspieler Deutschlands. Vom Debüt von Lechleitner bis zum Debüt von M'Bengue hat es also 45 Jahre gedauert. Doch nicht nur Schwarze, auch Athleten mit Wurzeln in anderen Ländern findet man in der DHB-Auswahl selten. Eine Erklärung für M'Bengue: Handball hat keine Straßenspielkultur wie Basketball oder Fußball. "Wenn man dagegen den Fußball anschaut: Es ist so einfach auf die Straße zu gehen und Fußball zu spielen."

Der inzwischen verstorbene Rudi Lechleidner beim damaligen Bundesligisten TSG Oßweil im Jahr 1976 (2. v. r.) SWR SWR/privat

Und dennoch ist es erstaunlich, dass bei all den Özils, Boatengs und Asamoahs von früher und all den Sanés, Rüdigers, Gnabyrs, Gündogans von heute der Deutsche Handballbund nur so wenige Migranten im DHB-Team hat. "Wenn man nur mal die Namensliste durchgeht beim Fußball, bei der Fußball-Nationalmannschaft, dann hat man nen anderen Eindruck als bei der Handball-Nationalmannschaft", bekräftigt auch Djibril M'Bengue die Diskrepanz der beiden Sportarten hinsichtlich der Vielfalt.

Handball hat bei Migranten ein deutsches Image

Doch warum spielen so wenige Migranten Handball? Zu dieser Frage forschen seit Jahren Dr. Klaus Cachay von der Universität Bielefeld und Dr. Carmen Borggrefe von der Universität Stuttgart. 2019 brachten sie folgende Studie heraus. "Weltmeister werden mit Euch! Aber wie? Eine Studie zum Problem der Unterrepräsentanz von Spielerinnen und Spielern mit Migrationshintergrund im Handball". Dazu haben sie mit vielen Vereinsvertretern, Mitgliedern und auch Migranten gesprochen. Neben der fehlenden Straßenspielkultur betonen beide auch das Image des Handballsports hierzulande - Migranten sei der Handball oft einfach zu deutsch. "Die Sportart wird als deutsche Sportart wahrgenommen", sagt Borggrefe.

"Migranten sagen: Da kann ich nicht hingehen, das kann ich gegenüber meiner Herkunftscommunity, gegenüber meiner Familie nicht vertreten, ich kriege Probleme, wenn ich in Anführungsstrichen 'zu den Deutschen' zum Handball gehe."

In der Arabischen Welt oder in der Türkei hat Handball wenig Stellenwert

Zudem hat der Handball im arabischen Raum oder etwa in der Türkei einen weitaus geringeren Stellenwert als in Mittel- oder Osteuropa. Der Vize-WM-Titel Katars 2015 kann als Ausnahme gesehen werden, wurde das Team doch hauptsächlich aus Osteuropäern, Kubanern oder Spanien zusammengekauft.

"Wir sehen sehr deutlich: Die Handballerfamilien rekrutieren sich sehr stark aus sich selbst. Die Eltern haben gespielt, Geschwister spielen. Diese natürlichen Sozialisationsprozesse haben sie bei Familien mit Migrationshintergrund so noch nicht", so Borggrefe weiter. Daher liege es nahe, dass sie erst Mal andere Sportarten machen.

"AG's machen und Vertrauen bei den Eltern aufbauen"

Doch was tun? Für Dr. Klaus Cachay, früher selbst Profi-Handballer für FrischAuf Göppingen, ist vor allem eines wichtig: "Wir müssen dorthin gehen, wo die Kinder sind und die Kinder sind in der Schule. Das heißt ich muss AG's machen. Man muss Vertrauen aufbauen bei den Eltern dieser Kinder, denn die sind nicht unbedingt von Handball begeistert." Wichtig sei dabei auch die Ansprache. "Man spricht die Kinder nicht als Migranten an, sondern die sind dort, wo eben alle sind." Auch als Verein und Verband müsse man sich hinterfragen, Strategien entwickeln und Initiativen ergreifen.

40 Prozent der unter 10-Jährigen in Deutschland sind Migranten

Auf der Homepage des Deutschen Handballbundes findet man den Werbeclaim "Handball ist Bunt" - mit dem Zusatz: "Aktuell finden Jugendliche mit Migrationshintergrund nur bedingt Zugang zum Spiel mit Hand und Ball".

In ihrer aktuellen Studie zeigen die Wissenschaftler Borggrefe und Cachay: 40 Prozent der unter 10-Jährigen in Deutschland haben inzwischen einen Migrationshintergrund. Also vier von zehn potenziellen Handball-Talenten. Kann der deutsche Handball diese nicht für sich gewinnen, gehen ihm die Talente verloren. Talente wie "Ez" aus Stuttgart Bad-Cannstatt oder Nationalspieler Djibril M’Bengue aus Schorndorf.