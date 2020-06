Nach dem Klassenerhalt im Saisonfinale starten die Eulen Ludwigshafen zum Bundesliga-Auftakt mit einem Derby: Am ersten Spieltag empfangen sie die Rhein-Neckar Löwen.

Am Dienstag gab die Handball-Bundesliga die Termine der ersten vier Spieltage zur kommenden Bundesligasaison 2019/2020 bekannt. Gleich am ersten Spieltag (25. August) kommt es zu einem Derby am Rhein.

Das Wunder von Ludwigshafen

Dass die Eulen überhaupt noch in der ersten Bundesliga mitspielen dürfen, haben sie auch den Nachbarn aus Mannheim zu verdanken: Weil sie das Duell am 33. Spieltag gegen den damaligen Tabellenletzten aus Ludwigshafen verloren hatten, bestand für die Eulen noch die Chance auf den Klassenerhalt. Am letzten Spieltag konnten die Eulen sich in letzter Minute im Spiel gegen Minden durchsetzen und den Klassenerhalt sichern: Das Pfälzer Wunder.

Nachdem die Eulen den sensationellen Klassenerhalt geschafft hatten, kommt es nun erneut zu einem Derby am Rhein. Die Eulen starten dabei gestärkt in die neue Saison und verpflichten drei neue Spieler für ihr Team: Martin Tomovski, Dominik Mappes und Max Neuhaus. Aber auch die Löwen verstärken ihr Team zur neuen Spielzeit: Neben Löwen-Rückkehrer Uwe Gensheimer, unterstützen auch Niclas Kirkeløkke und Tim Ganz das Badener Team. Als jüngster Neuzugang holen sich die Löwen den französischen Nationalspieler Romain Lagarde frühzeitig ins Team. Sein Wechsel vom HBC Nantes zu den Mannheimern war ursprünglich erst zum Sommer 2020 geplant.