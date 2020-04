Für die Bundesliga-Handballer vom HBW Balingen-Weilstetten bringt die Ausnahmeregelung für das Training von Profisportlern in Baden-Württemberg keinen Nutzen.

"Die Spieler sind in Kurzarbeit, wir haben keine Halle, und diverse andere Unwägbarkeiten machen einen handballspezifischen Trainingsbetrieb nicht durchführbar", sagte HBW-Trainer Jens Bürkle.

Dauer 2:59 min Sendezeit 22:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Handball: Auswirkungen von Corona auf HBW Balingen-Weilstetten Auch in der Handball-Bundesliga ruht wegen der Corona-Krise das Spielgeschehen. SWR Sport hat den Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten besucht und über die Folgen der Krise für den Verein gesprochen.

Corona-Schwerpunktambulanz in der HBW-Arena

Die Sparkassen-Arena des HBW ist bis mindestens Mitte nächster Woche zu einer Corona-Schwerpunktambulanz umfunktioniert worden. Eine andere Halle ließe sich laut HBW Geschäftsführer Wolfgang Strobel finden, doch momentan könnte Bürkle kein Training mit seiner Mannschaft durchführen. "Aktuell befinden wir uns in Kurzarbeit. Ich bin somit nicht weisungsbefugt", sagte der 39-Jährige.

Geschäftsführer Wolfgang Strobel ist sich des Dilemmas bewusst: "Nur weil wir trainieren, nehmen wir keinen Euro ein." Für die Spieler sei es aber wichtig, dass sie nicht länger hingehalten werden. In Balingen muss man sich somit bald entscheiden zwischen Trainieren für eine mögliche Fortsetzung der Handballbundesliga (HBL) oder weiterhin Kurzarbeitergeld beziehen und die finanziellen Schäden eingrenzen. Strobel rechnet innerhalb der kommenden 14 Tage mit einer Entscheidung der HBL.

Dauer 2:38 min HBW Balingen-Weilstetten in der Krise Durch die Corona-Krise und die Unterbrechung der Handball-Bundesliga ist die Krise auch bei der Spielgemeinschaft HBW Balingen-Weilstetten angekommen.

Nach aktuellem Stand soll die derzeit unterbrochene Bundesliga-Saison nach Möglichkeit am 16. Mai fortgesetzt werden. Seit Samstag dürfen Profiteams und Berufsathleten in Baden-Württemberg unter strengen Auflagen theoretisch wieder in ihren Sportstätten trainieren. Zuvor war diese Ausnahmeregelung bereits für Profifußballer in Kraft getreten.