TVB Stuttgart mit wichtigem Sieg, Göppingen stolpert

Der TVB Stuttgart hat in der Handball-Bundesliga wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Frisch Auf Göppingen gab die Partie in Hamburg dagegen noch aus der Hand.

In der Handball-Bundesliga hat sich der TVB Stuttgart (18:36) mit einem 30:25 (13:10) beim SC DHfK Leipzig ein wenig von der Abstiegszone absetzen können. Die Schwaben erwischten beim Gastspiel in Leipzig den besseren Start in die Partie, setzten sich mit einem frühen 6:3 bereits leicht ab und gingen dann mit der 13:10-Führung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel aber wurde es dann noch einmal spannend - die Leipziger kamen bis auf drei Tore ran, der TVB aber brachte den Sieg ins Ziel und sicherte sich so einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Bester Werfer bei den Stuttgartern war Egon Hanusz mit sieben Treffern.

Göppingen verliert in Hamburg

Eine Niederlage kassierte dagegen Frisch Auf Göppingen (17:37). Das Team verlor beim HSV Hamburg mit 28:31 und fiel in der Tabelle hinter die Stuttgarter zurück. Dabei hatte Frisch Auf zur Halbzeit mit 13:11 geführt. Die Hamburger aber drehten in der Schlussphase noch einmal auf und die Partie. Marcel Schiller und Josip Sarac steuerten als beste Werfer der Göppinger jeweils sechs Treffer bei.

"Das Ergebnis ist eine Riesenenttäuschung für uns", sagte Göppingens Coach Markus Baur. "Wir konnten nicht das abgerufen, was wir im Europapokal leisten. Wir haben den HSV in der zweiten Halbzeit selbst ins Spiel gebracht und deshalb haben wir verdient verloren."

Bereits am Donnerstagmittag hatte die Auslosung des Final Fours in der Handball-European-League ergeben, dass das Team gegen den spanischen Vertreter Fraikin BM Granollers ran muss. Das Finalturnier steigt am 27./28. Mai in Flensburg.