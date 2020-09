Am kommenden Wochenende finden die entscheidenden Spiele beim "Handball BW Cup" statt. Neben der sportlichen Bilanz wird es auch ein Fazit zum getesteten Hygienekonzept geben - mit Folgen für die Handball-Bundesliga.

"Eigentlich ging es immer um das Hygienekonzept, wie man das wohl bewerkstelligen will mit den Zuschauern", Nationaltorhüter Johannes Bitter musste im Zusammenhang mit dem Handball BW Cup viele Fragen zum Hygienekonzept beantworten. Es ist aber auch das Thema, an dem das Überleben vieler Handballvereine hängt.

HBL-Chef befürchtet Insolvenzen

Wenn in der kommenden Bundesliga-Saison keine Zuschauer zugelassen werden, drohe die Zahlungsunfähigkeit einiger Vereine heißt es vom Chef der Handball Bundesliga HBL, Frank Bohmann. "Man spielt hier schon mit der Geschäftsgrundlage eines jeden Clubs. Man muss dazu einfach bemerken, dass wir seit Anfang März unsere Geschäftsmodelle nicht mehr durchführen können, die Klubs haben nur noch Ausgaben, keine Einnahmen." Der Verlust der abgebrochenen Saison beziffert die HBL auf 25 Millionen Euro - bei einem Jahresumsatz von 146 Millionen Euro (Vergleich Fußball: Mehr als 4 Milliarden in der ersten Liga). "Bisher haben wir unter großen Anstrengungen ernsthaftere Folgen, z. B. Insolvenzen, abwenden können. Sollten wir nicht zeitnah mit Zuschauerinnen und Zuschauern in die Saison starten können, kann sich dies sehr schnell (nach wenigen Spieltagen) ändern."

Warum sind die Zuschauer so wichtig?

Im Schnitt schauen fast 43.000 Menschen ein Fußballspiel in der Bundesliga. Beim Handball sind es knapp 5.000. Die Größenverhältnisse sind hier also eindeutig. Betrachtet man aber den Anteil der Zuschauereinnahmen am Liga-Etat, zeigt sich ein anderes Bild. Beim Fußball liegt dieser Anteil bei etwa 13 Prozent, der Großteil sind TV-Einnahmen. Beim Handball machen die Zuschauereinnahmen aber gut ein Viertel des Liga-Etats aus, TV-Gelder sind kaum bedeutend. Der Anteil der Sponsoren liegt beim Handball bei 72 Prozent - ist aber natürlich auch abhängig von den Zuschauern, die die Werbung überhaupt sehen. Demnach bilden die Zuschauereinnahmen einen entscheidenden Anteil an der Geschäftsgrundlage der Handballvereine der Bundesliga.

Die Ligen und ihre Abhängigkeit - Welche Rolle spielen die Zuschauer?

Diese Maßnahmen gelten z.B. für Zuschauer:

Personalisierte Tickets

Mundschutz überall, außer am Sitzplatz

Jede zweite Reihe unbesetzt

Abstandsmarkierungen

Spezielle Sitzordnungen je nach Halle (in Göppingen beispielsweise nur Zweiergruppen oder Einzelsitzplätze)

Zudem wird eine individuelle Anreise empfohlen und es gibt spezielle Anforderungen an die Lüftungen der Hallen.

Hoffen auf Zuschauer

Bislang scheint das Konzept aufzugehen. Für alle bisher bespielten Hallen gab es positive Rückmeldungen, der Corona-Fall beim TVB Stuttgart zeige, dass die Schutzmechanismen greifen, heißt es.

"Die Zuschauer wissen glaube ich auch, wie es geht. Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr große Chance haben, hier mit diesem Turnier zu beweisen, dass die Handballfamilie das kann", so beispielsweise Johannes Bitter. Ob zum Saisonstart der Handballer Zuschauer zugelassen werden und, ob es eine einheitliche Lösung für alle Bundesländer gibt, das steht noch nicht fest.

"Das Risiko in eine Halle zu gehen, ist nicht größer als am ÖPNV teilzunehmen." Frank Bohmann, Geschäftsführer HBL

Am kommenden Wochenende finden nochmal Testspiele im Rahmen des Handball BW Cup statt. Neben den sportlichen Tests schaut die Handballfamilie aber eben auch auf die letzten Tests des Zuschauerkonzepts.