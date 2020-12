per Mail teilen

Der Handball BW Cup wird an diesem Wochenende fortgesetzt. Der TVB Stuttgart gewinnt gegen Bietigheim und Balingen schlägt in eigener Halle FRISCH AUF! Göppingen.

Das Duell zwischen dem Zweitligisten SG BBM Bietigheim und dem Erstligisten TVB Stuttgart startete überraschend. Bietigheim legte direkt mutig los und lag nach zehn Minuten mit vier Toren vorne (5:1). Zu dem Zeitpunkt war der TVB schon zweimal mit Zeitstrafen geschwächt. Die Stuttgarter, die am ersten Spieltag knapp gegen die Löwen verloren hatten, brauchten lange, um ins Spiel zu finden. Holten aber auf und führten zur Halbzeit mit 11:10.

TVB steigert sich in der 2. Halbzeit

Nach der Halbzeitpause ging es ausgeglichen weiter, der TVB lag 15 Minuten vor dem Ende mit drei Toren vorne: 17:14. Die Führung des Erstligisten war dann nicht mehr gefährdet. Der TVB Stuttgart gewann das zweite Vorrundenspiel in der Gruppe A des Handball BW Cups mit acht Toren Vorsprung 27:19.

Bundesliga-Duell: Balingen - Göppingen ausgeglichen

Im zweiten Spiel des Tages schenkten sich die beiden Bundesligisten nichts. Nach einer munteren ersten Halbzeit lag Göppingen mit 14:11 vorne. In der zweiten Halbzeit dann ein Hin und Her. 18:18, 19:19, 20:20 - als noch 15 Minuten zu spielen waren. Nach einem intensiven Spiel gewann Balingen-Weilstetten in eigener Halle mit 27:25.