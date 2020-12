Am 13. Spieltag der Handball-Bundesliga gab es für den TVB Stuttgart und die HBW Balingen-Weilstetten nichts zu holen.

Der TVB Stuttgart unterlag bei den Füchsen Berlin deutlich mit 25:31 (15:15). Die Vorentscheidung fiel mit Beginn der zweiten Halbzeit, als sich die Füchse mit einem 6:0-Lauf auf 21:15 absetzten. Später betrug die Führung sogar zehn Tore (31:21). Die Schwaben haben nun 15:11 Zähler auf dem Konto und halten sich als Sechster in der erweiterten Spitzengruppe.

Auch HBW Balingen-Weilstetten mit Pleite

Die HBW Balingen-Weilstetten unterlag bei der HSG Wetzlar mit 26:36 (14:20) und liegt nun mit 7:19 Punkten auf Rang 16.

Blick zur Nationalmannschaft

Neben dem Bundesliga-Alltag rückt langsam auch Handball-Weltmeisterschaft im Januar in den Fokus. Dabei muss die deutsche Handball-Nationalmannschaft nun auch auf Hendrik Pekeler, Steffen Weinhold und Finn Lemke verzichten. Alle drei Spieler sagten Bundestrainer Alfred Gislason am Dienstag aus familiären Gründen ab, wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilte. Pekeler (THW Kiel), Weinhold (THW Kiel) und Lemke (MT Melsungen) sind nach Patrick Wiencek (THW Kiel) die nächsten Nationalspieler, die nicht am Turnier vom 13. bis 31. Januar teilnehmen wollen.

"Die allgemeine Entwicklung der Corona-Pandemie mit dem erneuten harten Lockdown macht mir als Familienvater Sorgen, und ich kann meine Frau und meine Töchter in dieser Zeit nicht über vier Wochen allein lassen", sagte Pekeler. Zuvor hatten auch die schwer am Knie verletzten Franz Semper und Tim Suton abgesagt. Rückraumspieler Fabian Wiede verzichtet ebenfalls, weil er sich nach langer Schulterverletzung noch nicht bereit fühlt. "Wir werden jetzt mit anderen Spielern planen und investieren weiterhin alles, um bei der Weltmeisterschaft in Ägypten das bestmögliche Ergebnis zu erreichen", so Trainer Gislason zu den Absagen.