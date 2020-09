Der Handball BW-Cup dient als Testlauf. Wie kann die Handball Bundesliga die coronabedingten Hygienevorgaben erfüllen. Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen wünscht sich eine schnelle Rückkehr zur Normalität, denn sonst wäre die Zukunft des Profi-Handballs stark gefährdet.

In erste Linie war Patrick Groetzki einfach nur froh nach einen halben Jahr mal wieder unter Wettkampfbedingungen spielen zu können. Beim BW-Cup spielte Groetzki mit seinen Rhein Neckar-Löwen gegen den TVB Stuttgart. Das Ergebnis war zweitrangig. Das Turnier dient als Testlauf für die im Oktober beginnende Handball Bundesliga Saison.

Ligastart am 1.Oktober noch fraglich

Es soll wieder losgehen. Ob und wie die Handball Bundesliga aber loslegen kann ist noch offen. Patrick Groetzkis größter Wunsch sind Spiele mit Zuschauern: "Wir sind als Handball sehr abhängig von Zuschauereinnahmen. Und wenn das noch ein paar Monate so weitergeht, dass keine Leute in die Halle dürfen oder vielleicht auch nur 500 Leute, dann ist das nicht so positiv für viele Vereine in Deutschland", sagt Groetzki im Gespräch mit Moderatorin Lea Wagner in der TV-Sendung "SWR Sport in Baden-Württemberg". Dabei wirkt Groetzki sehr nachdenklich und fügt hinzu, dass er doch sehr deutlich befürchtet, dass "alle Vereine große Probleme haben werden. Es werden sicher auch einige Vereine nicht überleben". Laut Frank Bohmann, dem Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, ist die die Situation durchaus angespannt. Auch Patrick Groetzki macht sich Gedanken um seine persönliche Zukunft: "Da ist schon der ein oder anderen Gedanke, der bei uns den Kopf herumschwirrt. Wird es so weitergehen auf dem Gehaltsniveau in den nächsten Jahren, das wir im Moment haben?"

Groetzki macht sich Sorgen

Für Patrick Groetzki steht vielleicht sogar des Zukunft des Handball auf der Kippe. Er fürchtet um den Fortbestand des Profitums in der Handball-Bundesliga. Sein 'Worst Case': "Das sind schlechten Gedanken, die man hat. Aber der positive Gedanken steht irgendwie noch über allem, dass sich irgendwann in den nächsten Monaten alles wieder in Richtung Normalität bewegt und wir unseren Sport wieder mit Zuschauern auch wie früher ausüben können".