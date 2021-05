In einem umkämpften Finale des DHB-Pokals gewann die SG BBM Bietigheim gegen die Handball Luchse Buchholz 08-Rosengarten mit 27:22.

Nach dem Halbfinal-Sieg im schwäbischen Halbfinal-Duell gegen die TuS Metzingen (27:23) ist der Traum vom ersten Pokalsieg in der Vereinsgeschichte wahr geworden.

Bietigheims Handballerinnen waren als klare Favoritinnen in das Finale gestartet. In der Liga steht die SG auf dem zweiten Tabellenplatz, Buchholz hingegen abstiegsbedroht auf Rang 14. Aber die Spielerinnen aus Buchholz hatten im Halbfinale schon gegen Blomberg-Lippe und im Viertelfinale gegen Rekord-Pokalsieger Leverkusen gewonnen - jeweils als Außenseiterinnen.

Nach starkem Beginn lässt Bietigheim nach

Aber die Bietigheimerinnen starteten dominant und markierten nach anderthalb Minuten den ersten Treffer. Mit ihrem zunächst konzentrierten Spiel bauten sie ihre Führung bis auf 6:1 aus. Buchholz Rosengarten agierte zu ungeduldig im Angriff. Nach etwa 10 Minuten allerdings starteten sie einen Zwischenspurt und kamen wieder bis auf 5:6 heran. Diese Aufholjagd schien die Bietigheimerinnen zu verunsichern. Beispielsweise als die eigentlich sichere Werferin Kim Naidzinavicius einen Siebenmeter vergab und Buchholz Rosengarten im Gegenzug zum 8:8 ausglich. Bis zur Halbzeitpause konnten sich die Handball-Luchse Buchholz sogar eine 13:11-Führung erspielen.

Zweite Hälfte: Außenseiter weiter vorn

Und mit viel Energie kamen die Außenseiterinnen auch zurück aus der Kabine. Beim 14:17-Zwischenstand aus Bietigheimer Sicht, stellte Trainer Markus Gaugisch auf eine 5:1-Abwehr um. Trotzdem blieben die Handball-Luchse in Führung und das Finale weiterhin spannend. Eine Viertelstunde vor Schluss hämmerte SG-Kapitänin Kim Naidzinavicius den Ball zum 19:19-Ausgleich ins Tor.

Routine setzt sich in der Schlussphase durch

Erst nach 50 Minuten eroberten sich die Bietigheimerinnen mit dem 22:21-Treffer durch Trine Østergaard wieder die Führung. Anschließend setzte sich Anne Loerper am Kreis stark durch und traf zum 23:21 und wenig später zum 24:21. Die Favoritinnen agierten wieder so konzentriert und routiniert wie zu Beginn und ließen nichts mehr anbrennen. Am Ende siegten sie im umkämpften Finale mit 27:22. Antje Lauenroth war mit fünf Treffern beste Werferin der Siegerinnen, die langjährige Nationalspielerin Kim Naidzinavicius erzielte vier Tore für die SG. Kim Berndt war aufseiten der Handball-Luchse mit sieben Toren am erfolgreichsten. "Wir wollten es etwas klarer gestalten", sagte SG-Spielerin Anna Loerper nach dem Spiel im Interview mit SWR Sport. Buchholz habe es ihnen nicht einfach gemacht. "Aber am Ende sind wir sehr froh, dass wir als Sieger vom Platz gehen."

Mit dem Sieg hat die SG BBM Bietigheim erstmals in ihrer Klubgeschichte den deutschen Handball-Pokal der Frauen gewonnen. Anne Loerper - der Traum ist wahr geworden.