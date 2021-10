Göppingen mit nächstem Sieg, Balingen-Weilstetten glücklos

per Mail teilen

In der Handball-Bundesliga läuft es für Frisch Auf Göppingen. Ganz anders sieht das bei Balingen-Weilstetten aus - am Donnerstag kassierte das Team eine Niederlage.

Frisch Auf Göppingen hat im fünften Spiel den vierten Sieg eingefahren. Am Donnerstag hatten die Göppinger den Bergischen HC zu Gast und setzten sich mit 27:24 durch. Bereits zur Halbzeit hatte das Team, wenn auch knapp, mit 12:10 geführt. Im zweiten Durchgang spielten die Schwaben ihre Führung aus und sicherten sich so den Sieg. Sebastian Heymann war mit sieben Treffern der beste Werfer der Göppinger.

"So, wie wir heute in der Abwehr gespielt haben, wird es für jede Mannschaft, die hierhin kommt, schwierig. Wenn dann die Zuschauer noch so hinter uns stehen, können wir hier noch einige Mannschaften schlagen", sagte der Göppinger Keeper Daniel Rebmann.

Nächster Rückschlag für Balingen-Weilstetten

Die Bilanz des HBW Balingen-Weilstetten fällt nach fünf Partien indes ernüchternd aus - denn die Mannschaft musste ebenfalls am Donnerstag die nächste Niederlage einstecken. Es ist bereits die vierte im fünften Spiel. Das 28:38 beim TBV Lemgo-Lippe fiel deutlich aus und auch das hatte sich nach dem ersten Durchgang schon angekündigt.

Denn in die Kabine ging es aus Sicht der Gäste bereits mit einem Acht-Tore-Rückstand. Die meisten Treffer aber erzielte Vladan Lipovina - er steuerte vier Tore für Balingen-Weilstetten bei. Der Blick auf die Tabelle bleibt dennoch ernüchternd - das Team rangiert auf dem 16. Platz.