Wichtiger Sieg im Abstiegskampf: Balingen gewinnt gegen Bergischen HC

In einer spannenden Partie hat Balingen-Weilstetten mit 30:28 (17:15) gegen den Bergischen HC gewonnen. Mit ihrem dritten Saisonsieg klettern die Balinger auf den 16. Tabellenplatz.

Gegen den Bergischen HC hat Balingen-Weilstetten seinen dritten Saisonsieg eingefahren. In einer spannnenden Partie gewann das Team von Jens Bürkle mit 30:28. Bester Werfer seitens der Balinger war Vladan Lipovina mit acht Treffern.

Schoch: "Wir hatten die Überzeugung und das Glück"

Balingens Rückraumspieler Jona Schoch, der in der 50. Minute die Rote Karte sah, zeigte sich nach der Partie zufrieden: "Es fühlt sich sehr gut an. Wir mussten lange warten, hatten in letzter Zeit ein paar enge Spiele, die wir nicht gewinnen konnte. Das haben wir heute endlich mal geschafft. In der zweiten Halbzeit ist der Gegner noch einmal rangekommen, kurz vor Schluss steht es dann unentschieden, aber da hatten wir die Überzeugung und vielleicht auch das Glück, das Spiel zu gewinnen."

Nach dem Sieg steht Balingen auf dem 16. Tabellenplatz. Schon am Donnerstag geht es für die Balinger weiter. Am zwölften Spieltag tritt das Team von Jens Bürkle bei der HSG Wetzlar an, die aktuell auf dem elften Rang steht.