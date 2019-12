per Mail teilen

David Schmidt vom TVB Stuttgart wurde von Bundestrainer Christian Prokop für die Handball- Europameisterschaft nachnominiert. Schmidt ersetzt den gesundheitlich angeschlagenen Franz Semper.

Neun Tage vor dem ersten Gruppenspiel der deutschen Handballer bei der Europameisterschaft in Österreich, Norwegen und Schweden hat Christian Prokop David Schmidt nachnominiert. Grund hierfür ist die Absage vom Leipziger Franz Semper, der aufgrund einer Herzmuskelentzündung drei Wochen absolutes Sportverbot verordnet bekam. "David Schmidt wird nun mit Kai Häfner zusammen die Position Rückraumrechts ausfüllen. Ich hoffe, dass er die im Verein gezeigten Leistungen voll in die Nationalmannschaft einbringen kann", erklärte der Bundestrainer seine Entscheidung.

Debüt in der Nationalmannschaft

Der 26-jährige Linkshänder feiert dabei sein Debüt in der Nationalmannschaft. "Für mich ist es eine große Ehre für Deutschland spielen zu dürfen. Dementsprechend werde ich mich voll rein hängen, um der Mannschaft helfen zu können", sagte der rechte Rückraumspieler nach seiner Nominierung am Silvestermorgen. Der gebürtige Karlsruher kam 2018 von den Eulen Ludwigshafen nach Stuttgart und überzeugt in dieser Saison mit starken Leistungen. Zuletzt erzielte er beim 32:33 gegen die Füchse Berlin zehn Treffer.

Drei Stuttgarter im EM-Aufgebot

Schmidt reist zusammen mit seinen Stuttgarter Teamkollegen Johannes Bitter und Patrick Zieker, der ebenfalls sein Debüt in der Nationalmannschaft gibt, zum DHB-Lehrgang nach Frankfurt und danach zur EM. In Trondheim trifft Deutschland dann im ersten Gruppenspiel (9. Januar) auf die Niederlande.