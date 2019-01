Die Nachfolge von Kapitän Baur als Spieler in der Rückraum-Mitte schien bei der WM 2007 klar. Michael "Mimi" Kraus spielte ein überragendes Turnier, wurde in das All-Star Team des Turniers berufen. Der gebürtige Göppinger ist mit seinen inzwischen 35 Jahren noch immer aktiv. Beim TVB Stuttgart in der Bundesliga spielte er eine starke Hinserie und träumte von einem Comeback in der Nationalmannschaft. Nachdem er sich im November allerdings die Hand brach, war der erneute WM-Traum geplatzt.

Imago Imago