Die 1. Runde des DHB-Pokals wurde ausgelost. Die Spiele finden am Wochenende 17./18. August statt. Letztmals beginnt der Pokal-Wettbewerb mit 16 Final-Runden im "Final-4-Modus".

Die Rhein-Neckar Löwen eröffnen ihre Pflichtspiel-Saison gegen den Drittligisten HG Saarlouis. In der 2. Runde wartet der Sieger aus dem Duell TuS Ferndorf (2.BL) gegen SG Nußloch (3L). Der Gastgeber des Turnieres steht noch nicht fest. Die HG Saarlouis hat das Vorrecht. (Alle Spiele in der Übersicht: Gruppe Nord / Gruppe Süd)

In einem weiteren Turnier der Südgruppe trifft Frisch Auf Göppingen auf den TuS Dansenberg (3L), dem Teilort von Kaiserslautern. Der Gegner in der 2. Runde wird zwischen Bayer Dormagen (2.BL) und dem HC Rhein Vikings (3L) ausgespielt.

Der TVB Stuttgart trifft mit dem HSC 2000 Coburg auf ein Topteam aus der 2. Bundesliga. Im Finale des "Final-4-Turnieres", um dem Einzug in die 3. Runde, würde der Sieger zwischen dem BTB Aachen 1908 (OL Nordrhein) und dem TSB Heilbronn-Horkheim (3L) warten. Aachen hat das erste Anrecht auf die Gastgeber-Rolle.

Der Modus des DHB-Pokals Jeweils vier Teams treten im "Final-4-Modus" an einem Wochenende gegeneinander an. Samstags steigen die Halbfinal-Spiele, sonntags treffen die beiden Sieger aufeinander. Der Gewinner zieht dann schon in die 3. Runde ein. Gastgeber ist in der Regel die Mannschaft, die sportlich am niedrigsten einzuordnen ist. Reform In Zukunft sollen nur noch 32 Teams in der 1. Runde antreten. Eine Entscheidung dazu wird für Ende Juni erwartet. Ein Qualifikationsturnier würde vor den Haupt-Wettbewerb geschaltet. Gesetzt wären dann nur die 18 Bundesligisten und die beiden Gewinner der Amateur-Pokale. Die restlichen 12 Plätze würden über die Quali vergeben.

Die Eulen Ludwigshafen, die durch ein kleines Handball-Wunder in der 1. Bundesliga geblieben sind, spielen in der 1. Runde gegen Leutershausen (3L). In der 2. Runde wartet ein Duell mit dem Sieger aus der Partie zwischen EHV Aue (2.BL) und der HSG Konstanz (2.BL). Bei der Gastgeber-Rolle hat Leutershausen Vorrecht.

Das härteste Los der Erstligisten aus dem Südwesten hat HBW Balingen-Weilstetten erwischt. Der Bundesliga-Aufsteiger trifft auf den Erstligisten HSG Wetzlar. In der 2. Runde würde ein Duell mit den Teams aus Großwallstadt (3. Liga) oder Longerich (3. Liga) warten.

Gruppe Nord (Ausrichter stehen noch nicht fest)

Turnier 1

HF 1: Mecklenburger Stiere Schwerin vs. SG Flensburg-Handewitt

HF 2: VfL Gummersbach vs. VfL Lübeck-Schwartau



Turnier 2

HF 1: TuSEM Essen vs. 1. VfL Potsdam

HF 2: TSV Hannover-Burgdorf vs. ATSV Habenhausen



Turnier 3

HF 1: HSG Bergische Panther vs. Wilhelmshavener HV

HF 2: Eintracht Hildesheim vs. TBV Lemgo Lippe



Turnier 4

HF 1: TSV GWD Minden vs. ASV Hamm-Westfalen

HF 2: HC Empor Rostock vs. Oranienburger HC



Turnier 5

HF 1: TSV Altenholz vs. SC DHfK Leipzig

HF 2: HSG Nordhorn-Lingen vs. SG Schalksmühle-Halver Dragons



Turnier 6

HF 1: THW Kiel vs. GSV Eintracht Baunatal

HF 2: TV Emsdetten vs. Dessau-Rosslauer HV 06



Turnier 7

HF 1: SC Magdeburg vs. Northeimer HC

HF 2: VfL Eintracht Hagen vs. Handball Sport Verein Hamburg



Turnier 8

HF 1: HSG Krefeld vs. Füchse Berlin

HF 2: TuS N-Lübbecke vs. TuS Spenge

Gruppe Süd (Ausrichter stehen noch nicht fest)

Turnier 1

HF 1: Die Eulen Ludwigshafen - SG Leutershausen

HF 2: EHV Aue - HSG Konstanz



Turnier 2

HF 1: TV Großwallstadt - Longericher SC

HF 2: HBW Balingen-Weilstetten - HSG Wetzlar



Turnier 3

HF 1: Bergischer HC - TGS Pforzheim

HF 2: TuS Fürstenfeldbruck - HC Elbflorenz Dresden



Turnier 4

HF 1: SG BBM Bietigheim - HSG Rodgau-Nieder-Roden

HF 2: MT Melsungen - DJK Rimpar Wölfe



Turnier 5

HF 1: TuS Ferndorf - SG Nußloch

HF 2: Rhein-Neckar Löwen - HG Saarlouis



Turnier 6

HF 1: TVB Stuttgart - HSC 2000 Coburg

HF 2: BTB Aachen 1908 - TSB Heilbronn-Horkheim



Turnier 7

HF 1: TSV Bayer Dormagen - HC Rhein Vikings

HF 2: Frisch Auf Göppingen - TuS 04 Dansenberg



Turnier 8

HF 1: ThSV Eisenach - HC Erlangen

HF 2: TV 05/07 Hüttenberg - HSG Hanau

Die Spieltermine im DHB-Pokal 2019/20