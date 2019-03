Die Rhein-Neckar Löwen sind zum fünften Mal in Folge im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen verlor gegen den Vorjahresfinalisten HBC Nantes mit 27:30 (14:14).

Das Hinspiel in der vergangenen Woche hatten die Mannheimer mit 34:32 gewonnen. Beste Werfer der Löwen waren Jannik Kohlbacher, Andy Schmid und Vladan Lipovina mit jeweils fünf Treffern.

"Wir haben heute leidenschaftlich und mit viel Herz gespielt. Irgendwie passt es zu diesem Jahr, dass die Chancen nicht zu unserer Seite kippen. Es ist ein harter Moment." Andy Schmid bei Sky

Die Löwen zeigten sich zu Beginn sehr effizient und erspielten sich sogar eine 7:3-Führung. Danach erhöhten die Gastgeber das Tempo und stellten die Deutschen mit ihren schnellen Gegenstößen immer wieder vor Probleme, beim 9:9 kamen sie zum Ausgleich. Die Löwen gingen nun fahrlässiger mit ihren Chancen um, mit 14:14 ging es in die Pause.

Kritisierte Einstellung der Löwen stimmte

Noch am Donnerstag hatten die Mannheimer in der Liga überraschend mit 23:28 beim VfL Gummersbach verloren, in Nantes stimmte aber die von Jacobsen danach kritisierte Einstellung wieder.

In der zweiten Halbzeit gerieten die Löwen in Rückstand, beim 20:24 betrug der Unterschied erstmals vier Tore. Die Gäste hielten das Spiel allerdings bis zum Schluss offen - am Ende reichte es jedoch nicht zum Viertelfinaleinzug. "Wir hatten alles selbst in der Hand. In der ersten Halbzeit spielen wir richtig gut, am Ende entscheiden Kleinigkeiten", sagte Patrick Groetzki enttäuscht.