In der Handball-Bundesliga hat der TVB Stuttgart in Erlangen mit 24:29 verloren. Die Eulen Ludwigshafen unterlagen Wetzlar mit 25:31 und die Rhein-Neckar Löwen mussten sich Flensburg geschlagen geben.

Im Spitzenspiel des zweiten Spieltags verloren die Mannheimer mit 27:30 (14:18) gegen den Deutschen Meister aus Flensburg. Die SG übernimmt damit bereits nach seinem zweiten Saisonspiel zumindest vorerst wieder die Tabellenführung. Die Löwen um ihren Rückkehrer Uwe Gensheimer rutschten nach der ersten Niederlage in der Tabelle dagegen etwas ab. Bester Werfer der SG war der lange Zeit überragende Magnus Rød mit sechs Toren, für die Badener war Gensheimer mit ebenfalls sechs Toren am erfolgreichsten.

"Wir haben gegen ein sehr starkes Team gespielt. Sie haben bewiesen, warum sie zurecht Deutscher Meister sind." Kristján Andrésson, Trainer Rhein-Neckar Löwen

Dabei waren die Löwen etwas überraschend ohne Nationalmannschafts-Kapitän Gensheimer in die Partie gestartet. Auch der angeschlagene Spielmacher Andy Schmid saß zunächst auf der Bank, trotzdem gestalteten die Badener das Spiel zunächst ausgeglichen - Mitte des ersten Durchgangs wurden die Gastgeber allerdings immer stärker.

Die größten Probleme hatten die Löwen mit Flensburgs 2,04 Meter großen Magnus Rød: Der überragende norwegische Nationalspieler fand immer wieder Lücken in der Gäste-Abwehr und nutzte diese meist eiskalt aus. Zur Halbzeit lagen die Norddeutschen bereits mit vier Toren in Front. Doch die Mannheimer gaben sich nie auf. Da Gensheimer nach seiner Hereinnahme immer besser wurde, machten sie die Partie in der Schlussphase sogar nochmal spannend.

Dauer 1:57 min Die Schlussminute: Flensburg vs. Rhein-Neckar Löwen Die Schlussminute: Flensburg vs. Rhein-Neckar Löwen

Flensburg offenbarte nun plötzlich Schwächen im Defensivverbund, die Löwen nutzte diese effektiv aus: Entweder in Person von Gensheimer oder durch geniale Pässe von Rückraum-Star Schmid auf Kreisläufer Jannik Kohlbacher. Trotzdem konnten die Löwen die Gastgeber zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr bringen. Angefeuert vom eigenen Publikum verteidigten die Flensburger ihre fast permanente Führung über die Zeit - und kamen so zum verdienten Sieg.

Niederlage für die Eulen gegen Wetzlar

Die Eulen verloren ihr Spiel am zweiten Spieltag ebenfalls. Vor heimischem Publikum unterlag Ludwigshafen dem Team aus Wetzlar mit 25:31 (10:17).

TVB Stuttgart verliert in Erlangen

Eine Niederlage gab es am Donnerstagabend auch für den TVB Stuttgart. Im Nachholspiel vom ersten Spieltag verloren die Schwaben mit 24:29 (11:14) in Erlangen.