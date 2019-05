Trotz einer zwischenzeitlichen Vier-Tore-Führung hat die SG BBM Bietigheim am 33. Spieltag in der Handball-Bundesliga beim SC Magdeburg verloren. Am 9. Juni kommt es nun zu einem echten Endspiel um den Klassenverbleib.

Die Handballer der SG BBM Bietigheim haben am vorletzten Spieltag ihr Auswärtsspiel beim Top-Team SC Magdeburg mit 19:23 (13:9) verloren. Zur Halbzeit lagen die Schwaben noch mit vier Toren vorne, auch 20 Minuten vor dem Ende führte der Aufsteiger noch mit 16:13. Doch dann schaltete Magdeburg zwei Gänge hoch, erzielte acht Tore nacheinander und zog auf 21:16 davon. Die abstiegsbedrohten Bietigheimer kämpften sich nochmal heran, mussten sich am Ende aber geschlagen geben. SC Magdeburg - SG BBM Bietigheim 23:19 (9:13) Tore Magdeburg: Bezjak (6), Christiansen (4), Musche (4), O'Sullivan (2), Weber (2/1), Damgaard Nielsen (2), Chrapkowski (1), Musa (1), Pettersson (1) Tore Bietigheim: Trost (4), Link (3), Schäfer (3/1), Rentschler (2), Claus (2), Oehler (1), Asmuth (1), Marcec (1), Haller (1), Emanuel (1) Zuschauer: 6.600 Bietigheim bleibt nach der Niederlage Tabellensiebzehnter und damit auf einem Abstiegsrang (13:53 Punkte). Der punktgleiche VfL Gummersbach, der durch die bessere Tordifferenz auf Platz 16 steht, verlor sein Spiel am Mittwochabend mit 22:26 gegen Frisch Auf Göppingen. Die Entscheidung über den Klassenverbleib fällt somit erst am 34. Spieltag. Am 9. Juni kommt es dann zum entscheidenden direkten Duell zwischen Bietigheim und Gummersbach. Dann zählt für die SG BBM nur ein Sieg, bei einem Unentschieden oder eine Niederlage wäre der direkte Wiederabstieg besiegelt. Thema in: SWR1 - Der Abend ab 22:03 Uhr