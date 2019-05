Die SG BBM Bietigheim hat sich in einem Fotofinish im Duell mit dem Thüringer HC zum Meister gekrönt. Jetzt steht für das Albertsen-Team mit dem Final Four um den DHB-Pokal der nächste Showdown an.

Am Samstag und Sonntag stehen sich die letzten vier Teams in der Stuttgarter Porsche-Arena gegenüber, um den DHB-Pokal auszuspielen. Die Konstellation ist so, dass sich Bietigheim und der THC zum ultimativen Saison-Höhepunkt im Finale gegenüberstehen könnten. Aber da haben noch zwei andere Teams ein Wörtchen mitzureden: die TuSsies aus Metzingen und der SV Union Halle Neustadt.

Eine Konstellation wie vor zwei Wochen

Der Liga-Dritte Metzingen trifft im ersten Spiel (Samstag, 15 Uhr) auf die Thüringerinnen. Absteiger Halle-Neustadt im Anschluss (17:30 Uhr) auf den frisch gekrönten Meister aus Bietigheim. Kurios an dieser Konstellation ist, dass exakt diese Paarungen am vorletzten Bundesliga-Spieltag vor zwei Wochen auf dem Plan standen - mit jeweils deutlichen Siegen für die Favoritinnen, die die ganze Saison dominierten und sich nur jeweils gegenseitig eine Niederlage zufügten.

Halle-Neustadt hofft die eigenen Pokal-Gesetze

Doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Da kann vielleicht sogar Halle-Neustadt für eine Überraschung sorgen. Das Team hat sich nach einer Saison wieder aus Eliteklasse verabschiedet. Auf dem Papier ist Halle-Neustadt im Duell mit den "großen Drei" ohne Chance. "Aber wir spielen den Pokal, um es einfach zu genießen", sagt Elisa Möschter. Für die Leistungsträgerin sind es nach sieben Jahren die letzten Auftritte für Union. Und wer weiß: Vielleicht gelingt ihr mit ihren Teamkolleginnen ein besonderes Abschiedsgeschenk.

Handball LIVE: DHB-Pokal der Frauen Final4 in Stuttgart Mit Bietigheim, Thüringen, Metzingen und Halle-Neustadt 25. Mai 15:00 Uhr – bis Spielende Halbfinale:

15:00 Uhr: Thüringer HC - TuS Metzingen

17:30 Uhr: SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt 26. Mai 12:30 Uhr – bis Spielende Spiel um Platz 3: Verliererinnen der beiden Halbfinale vom Vortag 26. Mai 15:00 Uhr – bis Spielende Finale: Siegerinnen der beiden Halbfinale vom Vortag Alle vier Spiele zeigt der SWR im webexklusiven SWR Livestream auf SWR.de & Facebook SWR Sport

Es braucht allerdings niemand darauf zu hoffen, dass Bietigheim und der THC, die die Bundesliga-Titel der vergangenen neun Spielzeiten unter sich ausmachten, die Sache zu lax angehen könnten. Denn beide Klubs haben mit dem DHB-Pokal noch ein Hühnchen zu rupfen.

THC will nicht titellos bleiben

Der letzte Pokalsieg des THC liegt sechs Jahre zurück. Trainer Herbert Müller lässt an der Motivation seines Teams keinen Zweifel: "Wir haben Spielerinnen wie Jana Krause, die schon mehrfach Meister waren, aber noch nie Pokalsieger. Die sind so heiß auf diesen Titel." Und nach der verpassten Meisterschaft sicher erst recht.

Dauer 00:38 min Eckerle: "Alles geben, um das Double zu holen" Die Frauen der SG BBM Bietigheim sind frisch gebackener Handballmeister. Aber Dinah Eckerle und Anna Loerper stellen im Interview klar: Das soll noch nicht alles gewesen sein.

Und Bietiegheim hat den Cup noch nie gewonnen. 2017 und 2018 ging die SG favorisiert ins Final Four - und stand am Ende mit leeren Händen da. "Die letzten beiden Jahre waren extrem bitter", sagt Leaderin Kim Naidzinavicius: 2017 das Halbfinal-Aus in eigener Halle gegen Buxtehude, 2018 die Final-Niederlage gegen Oldenburg. Aber SG-Coach Martin Albertsen glaubt, dass die Pleiten lehrreich waren: "Wir haben gelernt, den Fokus auf das nächste Spiel zu richten. Gerade im Pokal."

Müller kontra Albertsen - ein Duell mit Geschichte

Sollten Halle oder der Liga-Dritte Metzingen nicht dazwischenfunken, könnte es also zum Showdown Bietigheim gegen Thüringen kommen. Und damit zu einem Trainerduell, das es 2006 schon einmal im Pokalfinale gab: Albertsen (damals HC Leipzig) gegen Müller (damals 1. FC Nürnberg). Das, so erinnert sich der Däne, endete damals zu Gunsten seines Teams. So darf’s für ihn gerne wieder ausgehen. Und gegen das Double aus Meisterschaft und Pokal hätte in Bietigheim sicher niemand etwas einzuwenden.