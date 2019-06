per Mail teilen

Die SG BBM Bietigheim kam in einem Herzschlagfinale gegen VfL Gummersbach nicht über ein 25:25 hinaus. Damit steigen sowohl Bietigheim als auch Gummersbach in die 2. Handball-Bundesliga ab.

Es war an Dramatik kaum zu überbieten und der fast undenkbare Fall ist eingetroffen. Die Eulen Ludwigshafen haben nach einem 31:30 (14:15) gegen GWD Minden bei Punktgleichheit am Ende ein Tor mehr und haben die Klasse damit gehalten.

Bietigheim und Gummersbach trennen sich unentschieden und steigen damit beide ab. "So ist es halt, dafür übernehme ich natürlich die Verantwortung. Der Gang in die zweite Liga ist wahnsinnig bitter, vor allem in der Konstellation. Das ist der absolute Tiefpunkt", sagte Michael "Mimi" Kraus bei Sky.

Gummersbach muss damit erstmals in der 53-jährigen Ligageschichte den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Der VfL hatte als letztes verbliebenes Gründungsmitglied zuvor immer in der Eliteklasse gespielt.