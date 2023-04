"Die Kleine beflügelt mich": Fabienne Königstein knackt Olympia-Norm

per Mail teilen

Nur neun Monate nach der Geburt ihrer Tochter lief Fabienne Königstein (MTG Mannheim) beim Hamburg-Marathon persönliche Bestzeit und schaffte sogar die Norm für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Fabienne Königstein (30) zeigte nur neun Monate nach der Geburt ihrer Tochter Skadi ein mutiges Rennen und pulverisierte in 2:25:48 Stunden sensationell ihre persönliche Bestzeit von 2:32:34 Stunden, die sie 2018 beim Gewinn des deutschen Meistertitels aufgestellt hatte. Der Lohn: die Olympia-Norm (2:26:50) für Paris 2024 und aktuell Platz eins in der deutschen Jahres-Bestenliste. "Ich hab's noch nicht realisiert", sagte die Athletin von der MTG Mannheim im Ziel, das sie als Achte erreichte. "Die Kleine beflügelt mich."

Fabienne Königstein: "Skadi gibt mir viel Kraft"

Vor neun Monaten hatte die Athletin ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Skadi ("Göttin der Jagd", norwegisch) koste sie gelegentlich Energie, aber vor allem gebe sie ihr viel Kraft, sagte Königstein im NDR. "Letztendlich motiviert sie mich. Ich hatte eine problemlose Schwangerschaft und konnte mich die ganzen neun Monate fit halten. Ich war schnell nach der Geburt zuhause auf dem Rollentrainer. Diese ganze Arbeit hat sich heute ausgezahlt."

Bei den Männern knackte Europameister Richard Ringer (Überlingen) als fünfter deutscher Läufer die Olympianorm. Bei seinem sechsten Platz in der Hansestadt kam der 34-Jährige, der für den LC Rehlingen startet, nach 2:08:08 Stunden ins Ziel und unterbot damit die geforderte Zeit um zwei Sekunden. Gleichzeitig stellte er eine persönliche Bestleistung auf. "Auf den letzten 200 Metern musste ich fighten, aber am Ende hat es ja richtig gut gepasst. Irgendwann kurz vor dem Ziel wurde es schon ein bisschen hart", sagte Ringer. Mit dem Sieg hatte er allerdings nichts zu tun. Dieser ging an Topfavorit Bernard Koech (Kenia).