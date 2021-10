Sport und Kunst und Action in Stuttgart

Vom 29. bis 31. Oktober finden in Stuttgart die Hallenradsport-Weltmeisterschaften statt. Nachdem die Veranstaltung im letzten Jahr ausfallen musste, freuen sich die Radballer und Kunstradfahrer umso mehr auf ihre Wettkämpfe.

Nach 2010 und 2016 werden in Stuttgart bereits zum dritten Mal die Weltmeistertitel im Hallenradsport vergeben. "Wir freuen uns unheimlich, dass wir wieder so einen großen Wettkampf haben können", sagt Sophie Wöhrle, die für die deutsche Mannschaft im Zweier-Kunstradfahren antreten wird, "in der Porsche-Arena wird eine super gute Stimmung sein". Das glaubt auch ihre Partnerin Caro Wurth: "Die Kulisse in der Arena ist unglaublich - es wird beeindruckend werden."

Heimspiel für den Zweier der Frauen

Beeindruckend auch deshalb, weil die beiden in Stuttgart ein echtes Heimspiel haben werden, denn die Schwarzwälderinnen haben in der baden-württembergischen Landeshauptstadt studiert: "Es ist ein unglaubliches Gefühl", sagt Caro Wurth, "gefühlt kommt der ganze Verein, und Stuttgart ist eben ein bisschen auch unsere Hometown." Beste Voraussetzungen also, wenn die beiden am Wochenende um die Medaille kämpfen werden. Bei der letzten Weltmeisterschaft scheiterten sie knapp an der Goldmedaille, dieses Mal könnte es aber reichen - den Gesamt-Weltcup haben die beiden in diesem Jahr schließlich schon gewonnen.

Lucas Kohl mit besten Siegchancen

Ebenfalls gute Chancen auf den Titel hat der Deutsche Lukas Kohl im Einer-Kunstradfahren. Der 25-Jährige von der RMSV Concordia Kirchehrenbach will sich in Stuttgart seinen fünften Weltmeistertitel sichern: "Die Vorfreude ist riesig", sagte der Bayer im Interview mit SWR Sport, "es ist einfach das Geilste in Deutschland. Deutschland ist die Kunstradhochburg und deswegen ist die Atmosphäre und Stimmung so richtig, richtig genial."

Max Maute gibt WM-Debüt

Diese Atmosphäre wird Max Maute in diesem Jahr zum ersten Mal als Sportler erleben. Auch er geht im Einer-Kunstradfahren an den Start und gibt damit sein WM-Debüt. Der Albstädter tritt in große Fußstapfen: sein Großvater Manfred Maute ist dreimaliger Weltmeister, sein Vater Dieter Maute hat sich den Titel sogar gleich fünfmal gesichert und außerdem ein Kunstrad-Element erfunden, den "Maute-Sprung". Der Junior schaffte in dieser Saison zum ersten Mal Wertungen von über 200 Punkten.

Beim Radball wird es laut in der Arena

Parallel zu den Wettkämpfen im Kunstradfahren wird am Wochenende ein weiteres Highlight in der Halle stattfinden: die Weltmeisterschaft der Radballer. Erwartet die Zuschauer beim Kunstradfahren ein Sport voll Ästhetik und Eleganz, so wird beim Radball Dynamik und Action geboten. Ähnlich wie beim Fußball muss auch hier der Ball ins Tor, allerdings wird er dorthin nicht mit dem Fuß, sondern mit dem Rad befördert. "Beim Radball ist richtig Stimmung, da darf man so laut sein, wie man möchte", weiß Sophie Wöhrle, "beim Kunstrad sollte man leise sein, bis das Programm beendet ist, aber beim Radball darf man natürlich richtig abgehen."

SWR überträgt WM im Livestream

Insgesamt sechs Radball-Mannschaften kämpfen am Wochenende um den Titel. Mit dabei ist auch Titelverteidiger Patrick Schnetzer aus Österreich - 2019 wurde er mit Teamkollege Markus Bröll Weltmeister, in diesem Jahr geht er mit seinem neuen Partner Stefan Feuerstein an den Start.



Der SWR überträgt die Hallenradsport-WM am Samstag (ab 15:40 Uhr) und Sonntag (ab 13:30 Uhr) im Livestream auf YouTube und bei SWR Sport.de/Sport.