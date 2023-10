Gabriel Clemens vor schwerem Erstrunden-Duell

per Mail teilen

Der Darts-Aufschwung dauert an. Gut neun Monate nach dem WM-Halbfinaleinzug von Gabriel Clemens vom DV Kaiserslautern sind drei Deutsche für die EM qualifiziert.

Die deutschen Darts-Profis sind bei der EM so gut vertreten wie seit 2012 nicht mehr. Neben EM-Debütant Ricardo Pietreczko, der am Sonntag sensationell das European-Tour-Event von Hildesheim gewann und WM-Halbfinalist Gabriel Clemes vom DV Kaiserslautern, startet in Dortmund (26. bis 29. Oktober) Martin Schindler.

Clemens und Pietreczko vor harten Duellen

In der Turnierhistorie seit 2008 war Deutschland bislang nur 2010 und 2012 mit je drei Profis vertreten. Die damaligen Vertreter waren aber weit von den Erfolgen der heutigen Generation entfernt. Pietreczko, dessen Spitzname "Pikachu" lautet, bekommt es in der Westfalenhalle trotz seiner Setzung auf Position 14 direkt mit Titelverteidiger Ross Smith aus England zu tun. Schindler (Rang 16) muss gegen Stephen Bunting, ebenfalls aus England, antreten.

Das härteste Erstrundenduell hat aber der Saarländer Clemens erwischt: Er duelliert sich mit dem schottischen Ex-Weltmeister Peter Wright. Mit Ausnahme von Max Hopp, der 2018 einmal ins Halbfinale vorstieß, haben die deutschen Profis bei dem bedeutenden Major-Turnier bislang keine großen Erfolge vorzuweisen.