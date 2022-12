Sport-Highlight 2022: Erneuter WM-Sieg von Kanutin Ricarda Funk

Am Sonntag werden im Baden-Badener Kurhaus traditionell die "Sportler des Jahres" gekürt. Für SWR-Reporterin Anna Faber war Ricarda Funk mit ihrer Titelverteidigung bei der Heim-WM im Kanuslalom die Sportlerin des Jahres.

Ausnahmestimmung in Augsburg. 8000 Fans drängen sich um den Augsburger Eiskanal und wollen einen Blick auf den Wildwasserkanal erhaschen. Es ist das Finale der Kajak Damen bei der Weltmeisterschaft im Kanuslalom und Ricarda Funk steht am Start. Ich bin mittendrin und kann vor Aufregung kaum still stehen. Ich bin selbst Kanutin und gut mit Ricarda befreundet. Als Titelverteidigerin und Olympiasiegerin startet sie als Letzte in den historischen Augsburger Eiskanal. Die Rekordweltmeisterin Jessica Fox aus Australien hat bereits eine starke Zeit vorgelegt, Funk muss also abliefern.

Begeisterung am Wildwasserkanal

Alle Augen sind auf Ricarda gerichtet. Die enorme Drucksituation ist auf den Rängen zu spüren, die Aufregung flimmert mit der Mittagshitze um die Wette. Die Blicke der Zuschauer hängen gebannt an der Leinwand, alle schreien und klatschen Ricarda entgegen, jeder will seinen Teil zum Sieg beitragen. Die Zwischenzeit im Slalom-Parcour ist gut, aber noch nicht gut genug: eine ganze Sekunde muss Funk im letzten Drittel des Wildwasserkanals rausfahren. Sie gibt im Schlusssprint alles, es läuft auf eine knappe Entscheidung hinaus. Die Zeit im Ziel leuchtet grün auf, die Menge jubelt und gelöste Begeisterungsstimmung macht sich breit: Ricarda hat es geschafft und ihren WM-Titel verteidigt. Allen Anwesenden ist die enorme Leistung der Kanutin aus Bad Neuenahr-Ahrweiler bewusst.

Ricarda Funk verteidigt ihren Titel bei der Heim-WM in Augsburg unter den Augen von tausenden Zuschauern. IMAGO Oryk HAIST

Für mich war Ricardas WM-Sieg vor heimischem Publikum das sportliche Highlight des Jahres, ich habe die Gänsehaut-Atmosphäre vor Ort selbst miterlebt. So eine Stimmung hat die internationale Kanu-Welt noch nicht erlebt. Es war sehr inspirierend, Ricarda dabei zuzusehen, wie sie sich nicht beirren lässt und ihre Leistung so abgezockt auf den Punkt abruft. Man gönnt es ihr auch, weil sie sowohl ihren Olympiatitel in Tokio als auch den WM-Sieg im letzten Jahr vor leeren Rängen und ohne Freunde und Familie feiern musste. Sie hat es sich verdient, dass es dieses Jahr vor so einer einzigartigen Zuschauer-Kulisse und in Anwesenheit ihrer Familie geklappt hat.