Bereits einen Tag nach dem Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung gibt es viel Gegenwehr aus dem Sport. Nach der Klage eines Tennisvereins aus Rheinland-Pfalz wollen nun auch Fitnessstudios gegen die Maßnahmen vorgehen.

In verschiedenen Sportarten regt sich Widerstand gegen die neuen Corona-Bekämpfungsmaßnahmen. Bereits am Wochenende war vor Gericht über den Eilantrag eines Mainzer Tennisvereins gegen die Schließung seiner Halle entschieden worden, nun klagen auch Fitnessstudio-Betreiber gegen die am Montag in Kraft getretenen Maßnahmen.

Erster Antrag abgelehnt

27 Studios im Großraum Mainz haben sich gemeinsam organisiert und sowohl beim hessischen als auch beim rheinland-pfälzischen Verwaltungsgericht Klagen eingereicht. Zudem soll am Samstag in Mainz eine Demonstration stattfinden. Der Eilantrag des Tennisvereins war abgelehnt worden, allerdings hatte der Beschluss zukünftigen Klägern durchaus Hoffnung gemacht. Denn entscheidend für die Ablehnung des Antrags war vor allem, dass dessen Eilbedürftigkeit nicht ausreichend begründet war: "Notwendig ist ein spezifisches Interesse an einer vorläufigen Regelung, das sich von dem allgemeinen Interesse an einem baldigen Verfahrensabschluss abhebt", so das Verwaltungsgericht Mainz.

Zweifel an der Rechtmäßigkeit der neuen Verordnung

In der Sache seien die Bedenken des Vereins in Bezug auf die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen jedoch möglicherweise gerechtfertigt. Es bestünden "Zweifel am Vorliegen einer ausreichenden gesetzlichen Ermächtigung" für die neue Verordnung - das Gericht kritisiert also, dass die Maßnahmen nicht von den Parlamenten abgesegnet wurden. Außerdem habe der Verein ein detailliertes Hygienekonzept vorgelegt, weshalb das Gericht im Fall der Tennishalle "Bedenken an der Verhältnismäßigkeit" der Schließung äußerte.

Der Verein hat auf den Gerichtsbeschluss reagiert und eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Koblenz eingereicht - dort klagen nun auch die Fitnessstudios. Da auch sie einen Eilantrag auf sofortige Wiederöffnung gestellt haben, ist mit einer schnellen Entscheidung zu rechnen.