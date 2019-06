Die deutschen Säbel-Fechter sind nach einem Sieg gegen Ungarn Europameister. Ein schweißtreibender Erfolg, auch für den Wehrbacher Björn Hübner-Fehrer - obwohl er nur Ersatzmann war.

Als Benedikt Wagner sein Zitterhändchen zum entscheidenden Gold-Treffer geführt hatte, gab es kein Halten mehr im Lager der deutschen Fechter. Sie hüpften wie die kleinen Kinder nach dem 45:43 im Düsseldorfer Säbel-Finale gegen den WM-Dritten Ungarn.

Im Gefecht um Gold oder Silber sah es zunächst überhaupt nicht nach einem deutschen Sieg aus: 1:5, 2:10, 6:15, 14:20 und 20:25 lauteten die Zwischen-Resultate, ehe Max Hartung auf 28:30 verkürzte und Matyas Szabo sein Team im siebten Teilgefecht beim 35:31 in Führung brachte. Ungarns letzter Mann, Olympiasieger Aron Szilagyi, holte Treffer um Treffer auf und glich beim 43:43 noch einmal aus. Dann schlug Wagner zu, trotz zittriger Hand. Der Rest war pure Freude.

Ein wichtiges Signal für die WM und Olympia

Björn Hübner-Fehrer aus Wehrbach (Main-Tauber-Kreis) feierte mit. Obwohl er im Finale nur neben der Planche stand. "Ich war mehr am Schwitzen als sie", scherzte der Ersatzfechter im SWR-Interview. "Durch meine Schreierei nebendran und für die Motivation, für die ich zuständig war, war ich auch ganz gut aktiv."

Dauer 1:08 min Interview: Björn Hübner-Fehrer (Fecht-Europameister) Interview: Björn Hübner-Fehrer (Fecht-Europameister)

Mit diesem Erfolg setzten Hartung, Hübner-Fehrer und Co eine beeindruckende Serie fort. Seit 2014 gab es mit dieser Waffe immer deutsche EM-Podestplätze: 2014 Team-Bronze, 2015 Mannschafts-Gold und Silber für Hartung, 2016 Gold für Wagner, 2017 Gold für Hartung, 2018 erneut den Titel für ihn und zudem Platz drei im Team. In Düsseldorf kommen Mannschafts-Gold und Hartungs Einzel-Bronze dazu. Für Hübner-Fehrer ein wichtiges Signal für die Fecht-WM im Juli in Budapest und die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.