Faustball | WM in Mannheim

Die deutschen Faustballer sind ihrer Favoritenrolle bei der Heim-WM in Mannheim erneut gerecht geworden und besiegten Brasilien im Halbfinale mit 3:0. Im Finale am Samstag (15:15 Uhr) kämpft Deutschland gegen Österreich um den vierten WM-Titel in Serie.