Im American Football gibt es eine neue europäische Liga: die European League of Football. Neben spanischen und polnischen Mannschaften, ist auch ein Team aus dem Südwesten dabei: die Stuttgart Surge.

Die National Football League (NFL) ist vielen Sportfans ein Begriff. Die größte American-Football-Liga der Welt. Die deutsche Variante ist die German Football League (GFL). Aus 14 Mannschaften wird ein Deutscher Meister gekürt. Nun gibt es eine neue europäische Football-Liga, die das Football-Geschehen europaweit vereinen soll: die European League of Football (ELF).

Was ist die European League of Football

In der Premieren-Saison, die am 19. Juni beginnt, treten acht Teams gegeneinander an. Neben Barcelona aus Spanien und Breslau aus Polen handelt es sich dabei um Mannschaften aus Berlin, Leipzig, Hamburg, Frankfurt, Köln und Stuttgart. In zehn Saisonspielen treffen die Teams aufeinander, ehe zuerst in zwei Halbfinals und dann im Endspiel am 26. September in Düsseldorf der erste ELF-Champion gekrönt wird. Zukünftig sollen 24 Teams aus 12 europäischen Ländern an der Liga teilnehmen

EFL ist bereit zum Start

Bevor das "erste Ei" der ELF in der Luft ist, wurde hinter den Kulissen vieles in Bewegung gesetzt, damit der Liga-Start trotz Pandemie gelingt. Stellvertretend für die neue Liga steht der sportliche Geschäftsführer Patrick Esume. Der ehemalige Football-Nationaltrainer Frankreichs und heutige TV-Experte blickt voller Vorfreude auf den Start der neuen Liga, wie er SWR Sport exklusiv berichtet.

"Der Aufwand in den letzten Wochen war natürlich sehr groß. Aufgrund der Pandemie waren die Protokolle für den sportlichen Ablauf sehr streng. Jetzt gehen die Werte zurück. Darauf haben wir natürlich gehofft, dass unser Start zusammen mit einer niedrigen Inzidenz kommt, sodass dem Beginn nichts im Wege steht", meint Esume.

Bedeutende Standorte

Bei der Auswahl der Standorte und Gründungsmitglieder der Liga hat für den 47-Jährigen Esume vor allem der Football-Bezug eine große Rolle gespielt. "Das sind Standorte oder Locations bei denen wir glauben, dass es dort aus der Historie auch guten Football gibt. Es sich aber auch um Standorte handelt, die einen guten Markt haben." Somit war Stuttgart für ein Team fast unumgänglich. "Stuttgart ist eine Großstadt, in der es sehr viel Business gibt. Hier wurde traditionell immer guter Football gespielt."

Energie für Stuttgart

Surge heißt zu deutsch soviel wie Spannungs- oder Energie-Stoß. Genau das will das neue Footballteam in Stuttgart sein. Voller Energie und spannender Aufgaben und Spiele. Die teilnehmenden Vereine der ELF sind Franchise, also Unternehmen oder GmbHs, bei denen ein Geschäftsführer an der Spitze steht. Für das neu gegründete Team aus Stuttgart ist das Timo Franke. "Wir sind ein sehr junges Unternehmen. Meine Aufgabe ist es, die Strukturen aufzubauen und Personal zu bekommen," sagt der 32-Jährige gegenüber SWR Sport: "Eigentlich mischt man überall mit und schaut, dass alles funktioniert."

Erfahrung für den sportlichen Erfolg

Um die Mannschaft erfolgreich durch die Saison zu führen, vertraut Franke einem sehr bekannten Football-Coach: Martin Hanselmann leitet als Cheftrainer die sportlichen Geschicke der Stuttgart Surge. Hanselmann trainierte unter anderem bereits die deutsche Nationalmannschaft und kann auf über 30 Jahre Football-Erfahrung zurückblicken. Die ELF ist auch für ihn eine spannende, neue Erfahrung, wie er SWR Sport berichtet. "Der große Reiz dieser neuen Liga ist für mich, die Professionalisierung der Sportart. Wir haben tolle Voraussetzungen, um hier zu arbeiten und bringen Football auf ein neues Level", schätzt der 58-Jährige.

"Wir versuchen mit den Spielern, mit dem Trainerstab, mit der ganzen Organisation hier etwas unvergleichliches aufzubauen", so Hanselmann. "Natürlich hoffen wir, dass wir auch erfolgreich sind, aber den Sport voranzubringen, bedeutet mir sehr viel. Für mich ist die Saison erfolgreich gelaufen, wenn wir tolle und spannende Spiele hatten." Den Auftakt macht das Stuttgarter Team am Samstag, den 19. Juni (19 Uhr) in Spanien gegen die Barcelona Dragons unter den Augen von einigen Zuschauern.

Saison mit Zuschauern

Ein großes Anliegen des ELF-Geschäftsführers Patrick Esume war es, von Beginn an Zuschauer in den Stadien zu haben. Aufgrund der sinkenden Inzidenzen gibt es hierbei sehr positive Nachrichten. "Wir werden keine Geisterspiele haben", so Esume gegenüber SWR Sport: "Wir bekommen immer mehr Nachrichten der Vereine, dass teilweise 500 bis 600 Zuschauer, an anderen Stellen bereits bis zu 3.000 Zuschauer, erlaubt sind. Mein Wunsch ist es, beim Finale in Düsseldorf die maximale Kapazität auszuschöpfen."

Auch für das erste Stuttgarter Heimspiel in der European League of Football am 27. Juni gegen Frankfurt gibt es hoffnungsvolle Signale an die Anhänger. "Wir sind in engen Gespräche mit der Stadt. Zu Beginn können wir aktuell mit knapp 750 Zuschauern planen", sagt Surge-Geschäftsführer Timo Franke: "Das kann sich aber auch noch weiter öffnen und wir können eventuell mehr Zuschauer hineinlassen." Der erste Blick aller Beteiligten geht am 19. Juni erstmal nach Barcelona, um einen erfolgreichen Start in eine neue Liga und eine neue Saison zu feiern.