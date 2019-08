Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, dass zu dem Schluss kommt, eSport sei kein Sport. Dabei geht es nicht um den Wettkampf im sportlichen Sinne, sondern eher um Fördermittel, Fans an den Bildschirmen und volle Stadien. Ein Kommentar von SWR-Sportredakteur Andreas Böhmer

eSport soll also kein Sport sein? Schießsport hingegen schon? Diese Sportart, bei der körperliche Kraftentfaltung kaum eine Rolle spielt, hat der DOSB anerkannt. Maßgeblich sei hier vor allem der Einsatz von Fähigkeiten wie Schnelligkeit, Ausdauer, Geschick und Koordination. (Lesen Sie auch: Warum eSport kein Sport ist)

Gutachten: eSport ist kein Sport eSport ist kein Sport - zu diesem Schluss kommt ein 120 Seiten starkes Gutachten, das der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bei dem Düsseldorfer Juristen Peter Fischer in Auftrag gegeben hatte. Der Begriff Sport sei "durch die langjährige Rechtssprechung im traditionellen Sinne der Anforderungen an die Körperlichkeit konkretisiert", heißt es in dem Dokument. Jegliches Spiel an der Konsole falle nicht unter diesen und sei "kein Sport im Sinne des geltenden Rechts". Dem Verlangen des eSports, als gemeinnützig anerkannt zu werden und damit unter anderem steuerliche Vorteile zu genießen, erteilt das Gutachten damit eine Absage.

Ohne Koordination und Geschick wird es nichts

Dass man genau diese Fähigkeiten auch beim eSport braucht, weiß jeder, der schon mal gegen einen der Profis an der Konsole oder dem Rechner angetreten ist und feststellen musste, dass man als "Amateur" chancenlos ist - wie in klassischen Sportarten eben auch. Denn ohne Koordination und Geschick wird es nichts mit der eSport-Karriere.

Sogar Schach wurde vom DOSB anerkannt und der Sportbund unterstützt sogar eine Kampagne, um Schach zu den Olympischen Spielen 2024 nach Paris zu bringen. Der DOSB schreibt auf der eigenen Webseite, dass "der Turnierschachspieler hohe kognitive, psychische und körperliche Anforderungen erfüllen" muss und "entstehende Stresssituationen vor allem durch eine gute körperliche Leistungsfähigkeit (Kondition) gemeistert werden. Also muss ein Schachspieler auch körperlich fit sein, will er in den Wettkämpfen bestehen. Daraus kann gefolgert werden, dass Schach in seiner Turnierform als Sportart gilt."

Jeder, der schon mal intensiv Videospiele betrieben hat, weiß, wie - auch körperlich - anstrengend sowas sein kann. Andere Gutachten stellen sogar fest, dass die Belastung beim eSport höher ist als z.B. beim Schießsport. Im Gegensatz zum Boxen oder Karate findet die Gewalt auch nur virtuell statt und Unfälle mit Todesfolge sind beim eSport ausgeschlossen. Soviel nur zum Thema "Killerspiele".

Die Frage, ob eSport ein Sport ist, kann also eigentlich nur mit Ja beantwortet werden - es sei denn man spräche zum Beispiel Schießen und Schach eben diesen Status auch ab.

Der Wettkampf um Zuschauer und Einnahmen

Doch eigentlich geht es hier nicht um die Frage, was Sport ist, sondern um vor allem viel Geld und Macht. Denn wer bestimmt, was Sport ist und was nicht, der bestimmt auch, wer gefördert wird und wer nicht.

Es verwundert also kaum, dass der DOSB aus dem eSport die Titel heraustrennen wollte, die sich an "klassischen Sportarten", hauptsächlich Fußball, orientierten. Denn hier haben Vereine und Funktionäre aus dem klassischen Bereich Einfluss und sind große Player am Markt.

Dabei sind andere Titel wie Ego-Shooter und Strategiespiele längst viel größere Player auf dem eSport-Markt, die Millionen von Menschen begeistern und Stadien füllen. Es geht also auch um Sponsorengelder, Zuschauereinnahmen und Trikotverkäufe.

Man sollte diese Scheindebatte also schnell beenden und nicht so tun, als ginge es um den Sport statt ums Geschäft.