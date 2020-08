per Mail teilen

Niklas Luginsland ist kleinwüchsig und leidet an der seltenen Glasknochenkrankheit. Trotzdem bleibt der Schwabe immer positiv und hat im FIFA-eSport eine Leidenschaft gefunden. Mittlerweile zählt "Nik-Lugi" zu den besten Deutschen.

Niklas Luginsland hatte Glück im Unglück. Sein ehemaliger Arbeitgeber, der VfB Stuttgart, löste Mitte Juli sein eSports-Team aus finanziellen Gründen auf. Luginsland war plötzlich arbeitslos in der Corona-Krise – jedoch nicht lange. Seit Anfang August zockt "Nik-Lugi", wie er in der Gamer-Szene heißt, im Trikot von Leno eSports.

Der Nationaltorhüter und ehemalige VfB-Keeper Bernd Leno hatte vergangenen Herbst seine eigene Fifa-Mannschaft gegründet. Für Niklas Luginsland ist das Engagement bei Bernd Leno ein lukrativer Nebenjob, denn der 24-Jährige ist auch Master-Student im Sport-Management.

Optimist trotz körperlicher Einschränkungen

Niklas' Weg zum eSport war steinig. Er leidet an der seltenen Glasknochenkrankheit, bei der seine Knochen schon bei leichten Stößen brechen können. Außerdem ist er kleinwüchsig, mit seiner kleinen und schwächeren Lunge zählt er zur Risikogruppe für das Coronavirus. Gründe für Pessimismus wären genug da – aber Niklas Luginsland bleibt optimistisch.

Durch seinen Rollstuhl ist er auf Unterstützung angewiesen, deshalb wohnt er auch noch in seinem Elternhaus in Altensteig (Landkreis Calw). Dort kann er auf die Hilfe seiner Eltern und seines Bruders zählen.

Luginsland hält sich mit täglichen Übungen fit.

Körperlich geht es Niklas heute deutlich besser als in seiner Kindheit. "Damals habe ich mir oft etwas gebrochen. Mittlerweile ist der letzte Bruch vier oder fünf Jahre her", erzählt Luginsland. Das liegt sicher auch an seinem Fitnessprogramm. Auf der Schaumstoffmatte oder dem Standfahrrad macht er jeden Tag mindestens eine Übung.

Die körperliche Fitness ist allerdings auch wichtig für sein liebstes Hobby: das Videospiel FIFA. Seit er sechs Jahre alt ist, spielt Niklas die Fußballsimulation auf der Playstation. Vor etwa fünf Jahren begann er dann, an Turnieren teilzunehmen und sich online mit Spielern aus der ganzen Welt zu messen.

Vom VfB Stuttgart zu Bernd Leno

Er wurde immer besser und machte 2018 schließlich den Schritt ins eSports-Team des VfB Stuttgart. Für Niklas war das als riesiger VfB-Fan ein wahrgewordener Traum. Profi bei seinem Verein – wenn auch auf außergewöhnliche Weise. Als Sportler sieht sich Luginsland trotzdem: "Definitiv. Ich finde, dass ganz viele Komponenten aus dem klassischen Sport, also Konzentrationsfähigkeit, mentale Stärke, Reaktionsschnelligkeit und Team-Kommunikation hier auch vorkommen – auch wenn es virtuell abläuft."

Niklas Luginsland über seinen Weg zum eSport

Chef Leno freut sich sehr über die Verpflichtung: "Niki passt perfekt in unser Team, weil er ein überragender FIFA-Spieler ist." Seinen neuen Arbeitgeber will Luginsland auch mal zu einer Partie Fifa herausfordern. "Profifußballer sind sehr unangenehme Gegner, weil sie mit vielen kleinen Tricks arbeiten. Aber ich denke, ich würde mich durchsetzen", sagt Niklas mit einem Augenzwinkern.