22 Erst- und Zweitligisten kämpfen um den Meistertitel in der Virtuellen Bundesliga, mittendrin Mainz 05, die sich für diese Saison einiges vorgenommen haben.

Wenn Mainz 05 zu Derbys gegen den SV Darmstadt und dem SV Wehen Wiesbaden antritt und der deutsche Meister Werder Bremen heißt, handelt es sich um die Virtuelle Bundesliga. Die Liga startete jüngst in ihre zweite Saison. Jeweils elf Klubs aus der 1. und der 2. Bundesliga spielen im sogenannten Club-Championship-Wettbewerb den neuen deutschen Klub-Meister im eFootball aus.

"Ist das Sport?"-Frage hinfällig

Die immer wiederkehrende Frage ob eSport als Sport anzusehen ist, sei erstmal unwichtig. Mainz 05 betont, dass eSport zum Verein und der Philosophie passe. Im eSports-Team fördern die 05er bereits zwei Nachwuchsspieler.

eSports-Manager Felix Rentschler erklärt, dass der eSports-Auftritt mit den entsprechenden Ausspielwegen helfe, eine Zielgruppe zu erreichen, die kaum mehr die klassischen Medien wie Print und Fernsehen nutze.

Ex-Profi Niko Bungert hat eine Menge Respekt für die eSportler: "Die Jungs trainieren unglaublich viel. Im Endeffekt hast du einen ganz kurzen Zeitraum wo du hellwach sein und deine Leistung abrufen musst." Die junge Generation habe einfach extrem viel Spaß dabei, fügt Bungert hinzu. Im Livestream verrät er außerdem, wer von den aktiven Spielern am besten "zocke": Moussa Niakhaté und Daniel Brosinski sollen hier die Nase vorn haben.

05er stocken auf

Zur neuen Saison haben sich die Nullfünfer personell, optisch und auch strukturell verstärkt. Der jetzt vierköpfige eSports-Kader rund um Hauptspieler Francesco "Bajazzo_7" Mazzei wird durch den erfahrenen Deniel Mutic verstärkt. Dazu treten die eSportler des FSV mit einem eigens für den eSport designten Trikot auf. Die neue Spielkleidung wurde vor der Saison von den Fans mitbestimmt. Und die Fans profitieren noch von einer weiteren Änderung: An jedem Spieltag führen Konni Winkler und Roman Horschig als Kommentatoren durch den Spieltag. Mit wechselnden Gästen aus dem eSport und der Profifußballabteilung der Mainzer werden die Spiele professionell und unterhaltsam verpackt.

Mainzer starten furios

Zum Saisonauftakt Anfang November setzten die Mainzer gleich ein Ausrufezeichen. Am ersten Doppelspieltag der Saison schlugen die Nullfünfer Wehen Wiesbaden und Greuter Fürth. Die Begegnungen bestehen immer aus drei Einzelspielen. Mazzei und Mutic holten 15 von 18 möglichen Punkten und nahmen damit die Tabellenführung ein. Eine Woche später gegen Leipzig läuft es nicht ganz so rund - zwei Unentschieden folgt eine Niederlage. Am Donnerstag, 14. November, geht es gegen den FC Nürnberg, wo sich die Mainzer eSportler wieder in die Spitzengruppe spielen wollen.