Die besten deutschen Eiskunstläufer starten bald in ihre Olympia-Saison - aber womöglich ohne neue Teamkleidung. Jetzt bitten der Verband und die Athlet:innen mit einem Crowdfunding-Projekt um Unterstützung.

Eiskunstlauf ist eine ruhmreiche Sportart in Deutschland. Die Tänzerinnen und Kufen-Künstler gewannen acht Mal Gold bei Olympischen Spielen - von Manfred Schnelldorfer über Anett Pötzsch und Katarina Witt bis hin zum Traumpaar Aljona Savchenko/Bruno Massot, das 2018 in Pyeongchang triumphierte.



Jetzt wird es bald wieder ernst für die deutschen Eiskunstläufer:innen. In der zweiten September-Hälfte steht die Olympia-Qualifikation an. Dann kämpfen sie bei der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf um einen weiteren Startplatz bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Drei Tickets haben sie nach der WM in Stockholm bereits sicher.

Klamme Kassen

Ob es für die gut 60 Kaderathlet:innen bis zum Auftakt in die Olympiasaison jedoch für eine gemeinsame neue Teamkleidung reicht, steht noch in den Sternen. Denn der Verband, die Deutsche Eislauf-Union (DEU), ist im Bereich der Eigenmittel finanziell ziemlich klamm. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben den kleinen Sportverband gebeutelt. Abgesagte Veranstaltungen, fehlende Ticketeinnahmen und rückläufige Mitgliederzahlen haben ein Loch in die Kasse gerissen. Außerdem sprang der bisherige Ausstatter Erima ab.

Die DEU ist Welten von den paradiesischen Zuständen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) entfernt. Der DFB konnte bereits 2018 mit Ausrüster Adidas einen langfristigen Vertrag bis 2026 abschließen. Zwei Jahre zuvor soll der Sportartikel-Hersteller seine Sponsoring-Summe auf 50 Millionen Euro erhöht haben. Pro Jahr.

Keine Designerklamotten

Von solch astronomischen Beträgen können sie bei der DEU nur träumen. Die Träume der Eiskunstläufer:innen im Nationalkader sind bescheiden. Sie möchten lediglich in moderner Teamkleidung bei den anstehenden internationalen Wettbewerben auftreten. Es geht ihnen nicht um teure Markenklamotten aus dem Atelier eines Modedesigners. Die etwa 15 Topatheten und 45 Nachwuchssportler wünschen sich lediglich eine vorzeigbare Grundausstattung, also einen Trainingsanzug und, nur für die Topathleten, eine wärmere Jacke.

Die Hoffnung ruht einerseits auf dem neuen Ausrüster. Dessen Namen will Pamela Lechner, beim Verband zuständig für die Sport-Organisation, noch nicht verraten. Nur so viel steht fest: Der Ausrüster wird nicht die gesamten Fertigungskosten für die Kleidung übernehmen. "Das wäre vielleicht anders, wenn wir aktuell einen Olympiasieger im Kader hätten," mutmaßt Lechner, "aber das ist leider nicht der Fall". Also muss der Verband selbst einen Restbetrag von 15.000 Euro organisieren.

Crowdfunding-Projekt

Deshalb hat die DEU kürzlich ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Bis zum 12. Juli will der Verband durch Spenden seinen Eigenanteil erreicht haben. Auf die Geldgeber warten Prämien wie signierte T-Shirts, Online-Trainings oder Pirouetten, die die Top-Eiskunstläuferinnen aufs Eis zaubern. Auch Sponsoren-Logos auf der neuen Teamkleidung werden vergeben.



Während Fußballprofi Cristiano Ronaldo für einen einzigen Beitrag auf seinem Instagram-Account durchschnittlich 1,6 Millionen US-Dollar verdienen soll, bittet Eiskunstläuferin Kristina Isaev (Mannheimer ERC), DM-Dritte 2020, in dem Crowdfunding-Spot um finanzielle Hilfe für die Teamkleidung. Auch viele junge Kaderathlet:innen bewerben das Projekt über ihre Social Media-Kanäle.

Armes reiches Deutschland

Die 12-jährige Sasha Tandogan, Mitglied im Nachwuchskader, produzierte extra ein Video, das sie über Instagram verbreitet. Ihre Mutter Anuschka Gläser-Tandogan, mehrmalige deutsche Meisterin im Paarlauf, arbeitet als Trainerin am Stützpunkt in Stuttgart. "Ich war selbst sechs Jahre in der Nationalmannschaft", sagt sie. "Ich weiß aus eigener Erfahrung, welche Symbolkraft Teamkleidung hat."

Die 51-Jährige schüttelt nur den Kopf, wenn sie an eine ihrer anderen Töchter und an die finanziellen Unterschiede zwischen den einzelnen Sportarten denkt. "Sie spielt in einer Fußballmannschaft in einer niederklassigen Liga. Aber natürlich haben die einen Trikotsponsor." Dann wird sie deutlich: "Es darf in einem reichen Land wie Deutschland nicht angehen, dass Spitzensportler international die Farben eines Landes vertreten, aber ihre Teamkleidung womöglich selbst finanzieren müssen."

Bisher kamen bei dem Crowdfunding-Projekt 9.325 Euro (Stand: 7. Juli) zusammen. Es gilt das "Alles oder Nichts"-Prinzip. Sollten die 15.000 Euro bis zum 12. Juli nicht erreicht werden, müssten die zugesagten Beträge wieder an die Unterstützer zurückgezahlt werden. Aber daran wollen die engagierten Eiskunstläufer:innen momentan lieber nicht denken.