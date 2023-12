Der deutsche Eishockey-Spieler Tim Stützle hat in der NHL einen Meilenstein erreicht: Im 229. Spiel gelang Stützle Scorerpunkt 200 – damit ist er sogar besser als Superstar Leon Draisaitl.

Im Spiel seiner Ottawa Senators gegen die Seattle Kraken war es so weit. Mit der Vorlage zum 2:0-Siegtreffer erreichte Tim Stützle seinen zweihundertsten Scorerpunkt in der amerikanischen Profi-Liga NHL. Damit stellte der 21-Jährige einen neuen Rekord auf. Noch nie gelang es einem Landsmann schneller, diesen Meilenstein zu erreichen. Nicht einmal dem deutschen Eishockey-Superstar Leon Draisaitl. Der brauchte 31 Spiele mehr, um diese Marke zu erreichen.

With the 🍎 on Drake's goal Him Stützle logs his 200th @NHL point!!#GoSensGo pic.twitter.com/RBLCM7uGww

Draisaitl hat inzwischen schon viermal die 100-Punkte-Marke in einer Saison geknackt, hat dreimal 50 oder mehr Tore erzielt, war einmal der beste Scorer der ganzen Liga, wertvollster Spieler und Deutschlands Sportler des Jahres – aber in seiner vierten NHL-Spielzeit noch nicht so gut wie Stützle jetzt. Im Vergleich: Der wohl beste Eishockey-Spieler aller Zeiten, Wayne Gretzky, benötigte damals gerade einmal 76 Spiele, um die 200-Punkte-Marke zu knacken.

Den Rekord, den er an diesem Abend gebrochen hatte, bedeute ihm "nicht so viel", sagte der 21-Jährige, "aber es ist natürlich eine coole Sache". Viel wichtiger sei für ihn aber das Spiel selbst gewesen: "Im Endeffekt war es wichtig, dass wir da die zwei Punkte geholt haben und eins unserer komplettesten Spiele der Saison gespielt haben".

Stützles Weg in die NHL

Tim Stützle wurde 2020 von den Ottawa Senators an dritter Stelle in die NHL gedraftet, spielte zuvor zwei Jahre bei den Jungadlern in Mannheim und ein Jahr bei den Adler Mannheim in der DEL. Inzwischen hat sich der gebürtige Viersener in seiner neuen Heimat in Kanada gut eingelebt, ist auch in der Mannschaft angekommen. "Ich versuche einfach, auf dem Eis voranzugehen. Und wir haben sehr viele Leader in der Mannschaft, die auch mündlich in der Kabine anführen. Von daher würde ich sagen, dass ich mich auf jeden Fall zu den Leadern zähle. Ich bin jetzt auch schon dabei, meine vierte Saison zu spielen. Ich war dabei, als wir durch viele Höhen und Tiefen gegangen sind, und ich bin immer bereit zu lernen, auch von den älteren Spielern."

Mit dem steigenden persönlichen Erfolg steigt auch die Bekanntheit des 21-Jährigen. Stützle ist schon in jungen Jahren selbst der Star der Senators, der erfolgreichste Angreifer. "Man wird schon oft erkannt. Aber ich habe schon öfter gesagt, dass wir nichts wären ohne die Fans und die Zuschauer, und von daher mach ich das super gerne", sagt der Ex-Mannheimer. Für ihn sei es auch eine "Ehre", erkannt zu werden. "Ich versuche auch immer, den Fans ein bisschen Freude in den Tag zu bringen. Für viele Kinder macht es den Tag viel schöner, wenn man mit ihnen ein Bild macht oder ein Autogramm gibt. Von daher mach ich das immer super gerne."

Was aktuell noch fehlt, ist der Erfolg der Mannschaft. Stützle hat noch kein einziges Play-off-Spiel bestritten, in dieser Saison soll endlich der Sprung in die K.o.-Runde gelingen, doch der Start war bestenfalls durchwachsen. "Wir versuchen, jedes Jahr besser zu werden", sagt er. "Ich glaube fest daran, dass wir eine sehr starke Mannschaft haben und noch sehr viel erreichen können."