Völlig überraschend hat Eishockey-Zweitligist Bietigheim Steelers als einziger der 14 DEL2-Klubs keine Lizenz erhalten. Letzte Hoffnung: ein Einspruch.

Am Tag nach der ersten Schockstarre hat sich die Wut bei Geschäftsführer Volker Schoch wieder etwas gelegt. "Ich mache da niemandem [bei der DEL2, Anm. d. Red.] einen Vorwurf", sagt er im Gespräch mit SWR Sport immer wieder. "Es ist ja alles nach den Regularien gelaufen", weiß Schoch, "da ist ein Aufweichen von Fristen eben nicht möglich". Gewünscht hätten sie sich bei den Steelers aber natürlich ein bisschen "Corona-Anpassung". Denn auch bei einem Eishockey-Zweitligisten stehen Geldgeber nicht Schlange.

Das operative Geschäft ist nicht das Problem

Was den Steelers im Nacken sitzt, sind Altlasten. Als Volker Schoch den Geschäftsführerposten übernahm, waren die Schulden schon da. Trauriger Höhepunkt: 1,3 Millionen Euro an Verbindlichkeiten. Aber Schoch und die aktuelle Vereinsführung haben den Schuldenberg Schritt für Schritt verkleinert, arbeiten weiter an der Gesundung der Steelers. Von den drei Auflagen für eine neue Lizenz war jetzt eine zu viel, und das in zu kurzer Zeit: Am 24. Juni flatterte um 10 Uhr morgens die Mail der DEL2 ins Haus, Inhalt: die Forderung nach der Einbringung von 200.000 Euro. In Cash. Bis zum 29. Juni. "Das ist selbst außerhalb der Coronazeit schwierig", sagt Schoch, der aber auch gebetsmühlenartig darauf hinweist, dass das operative Geschäft nicht das Problem sei. Einnahmen decken Ausgaben. "Wir kommen zurecht, jetzt müssen wir nachweisen, dass wir wirtschaftlich sind!"

Einspruch ohne Bauchgefühl

Eine Woche hat der Verein Zeit, um seinen Einspruch vorzubereiten. Dazu gehört auch auch der 7. Juli. Dann wird der Aufsichtsrat einer Bietigheimer Firma darüber beraten, ob die Steelers eine Soforthilfe in Höhe von 200.000 Euro erhalten. Das hatte der Verein auch schriftlich der DEL2 vorgelegt. Der 7. Juli war aber außerhalb der Frist. Weil die Verbindlichkeiten nichts mit der Coronakrise zu tun hatten, sahen die DEL2-Verantwortlichen auch keinen Grund, die Frist zu verlängern. "Die Absicherung sollte dann aber in Corona-Zeiten stattfinden", ärgert sich Schoch noch am Tag danach. Ob das DEL-Schiedsgericht Milde walten lässt? "Ich hab' da gar kein Gefühl", sagt Geschäftsführer Schoch in Anspielung auf sein Bauchgefühl. "Ich kann das überhaupt nicht einschätzen!".

Es ist die Vorsicht nach der Schockstarre. Nach dem Nein zur Lizenz droht immerhin der Zwangsabstieg. Aber nach der Schockstarre kommt die Angriffslust. Und Hoffnung. Auch ohne Bauchgefühl.