Spendenaktion nach Querschnittslähmung für Eishockey-Spieler Glemser

Eishockey-Deutschland rückt zusammen: Nach der Diagnose Querschnittslähmung haben Familie und Verein eine Spendenaktion für Mike Glemser ins Leben gerufen.

Der in Stuttgart geborene Angreifer hatte sich vor rund einem Monat schwerste Verletzungen im Wirbelsäulenbereich zugezogen, wie die Starbulls Rosenheim am Donnerstag mitteilten. Der 25-Jährige, der in der Jugend unter anderem für den SC Bietigheim-Bissingen aktiv war, war während der Oberliga-Partie der Starbulls beim SC Riessersee am 3. Februar in die Bande gestürzt.

Nachdem es etwa vier Wochen lang keine Meldung über den Zustand Glemsers gab, herrscht mittlerweile traurige Klarheit: Der 25 jährige hat eine Querschnittslähmung. Direkt nach seinem Sturz wurde der Flügelspieler - nach der medizinischen Erstversorgung an der Bande - ins Unfallklinikum Murnau gebracht. Dort verbrachte er zehn Tage im künstlichen Koma und wurde zwei Mal operiert. Der Bruch des 4. und 5. Halswirbels wurde nachversorgt. Einer der beiden Wirbel wurde durch ein künstliches Implantat ersetzt..

Durch den Bruch erlitt das Rückenmark schwere Verletzungen, was dazu führt, dass Glemser ab dem Halswirbel abwärts gelähmt ist. Aufgrund dessen könne er weder seine Beine noch seine Hände und seine Arme teilweise nur unkontrolliert bewegen, wie die Starbulls erklärten. Auch die Atmungsaktivität ist durch eine Lähmung des Zwerchfells beeinträchtigt, was dazu führt, dass er nach wie vor künstlich beatmet werden muss.

Starbulls Rosenheim stehen Glemser bei

Ziel der aktuell täglich durchgeführten Behandlungsmaßnahmen sei der Versuch der Wiederherstellung der grundlegenden Körperfunktionen, wie selbständiges Atmen und Verdauen. Darüber hinaus werde versucht, durch eine Mobilisierung Einfluss auf den Bewegungsapparat zu nehmen.

"Wir haben Mike selbstverständlich unsere bestmögliche Unterstützung zugesagt und sind in enger Abstimmung mit seiner Familie", wird Starbulls-Vorstand Marcus Thaller in einer Clubmitteilung zitiert. Glemsers Freundin sowie seine Familie haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die der Verein unterstützt. Ziel dabei sind 250.000 Euro. Damit sollen in der nahen Zukunft Kosten unter anderem für Therapien und Umbauarbeiten für ein rollstuhlgerechtes Zuhause gedeckt werden.

"Ich kann nur noch einmal alle dazu aufrufen, für Mike zu spenden und ihn damit auf seinem so unglaublich schwierigen Weg zu unterstützen", sagte Thaller. Die Spendenkampagne finden Sie an dieser Stelle.