Die Adler Mannheim haben ihre Spitzenposition in der Gruppe Süd der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefestigt. Am Freitagabend gewannen die Kurpfälzer mit 5:2 bei den Schwenninger Wild Wings.

Trotz leichter Anlaufschwierigkeiten haben die Adler Mannheim einen klaren Auswärtssieg bei den Schwenninger Wild Wings einfahren können. Jamie MacQueen brachte die Schwenninger zwar in der 5. Minute in Führung. Nicolas Krämmer (10.) und Benjamin Smith (17.) konnten allerdings noch im ersten Drittel das Match drehen. Markus Eisenschmid (37.), David Wolf (44.) und Mark Katic (55.) erhöhten auf 5:1. Travis Turnbull (56.) erzielte für die Wild Wings vier Minuten vor Schluss den zweiten Treffer.

Durch den 5:2-Sieg in Schwenningen untermauerte Mannheim seinen Platz an der Tabellenspitze der Südgruppe, die Kurpfälzer liegen mit elf Zählern Vorsprung vor dem EHC München auf Rang eins. Schwenningen ist Tabellenfünfter und steht damit nicht auf einem Rang, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt.