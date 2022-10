Adler Mannheim gewinnen Derby bei den Wild Wings

Im baden-württembergischen Eishockey-Duell zwischen Schwenningen und Mannheim konnten sich die Gäste aus der Kurpfalz durchsetzen. Die Adler gewannen 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

Die Adler Mannheim haben sich am 10. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Schwenninger Wild Wings durchgesetzt. Die Treffer für Mannheim erzielten Borna Rendulic, Luca Tosto und der zweifache Torschütze Matthias Plachta. Nach zwischenzeitlichem 0:3-Rückstand konnte Tylor Spink für Schwenningen mit einem Doppelpack auf 2:3 verkürzen, ehe Plachta den Sieg für Mannheim mit dem Treffer zum 4:2 perfekt machte.

Mannheim ist nach dem Sieg am Freitagabend Tabellenzweiter in der DEL, die Schwenninger Wild Wings sind Tabellenzwölfter. Zwei Ränge tiefer in der Tabelle platziert als Schwenningen sind die Bietigheim Steelers, die am Freitagabend mit 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) bei den Eisbären Berlin erfolgreich waren.