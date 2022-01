Spink-Zwillinge schießen Wild Wings zum Sieg - Steelers gewinnen weiter

per Mail teilen

Die Schwenninger Wild Wings konnten im neuen Jahr den zweiten Sieg im zweiten Spiel feiern. Gegen die Düsseldorfer EG hieß es am Ende 3:1. Es war der insgesamt vierte Sieg in Folge.

Durch den Sieg stehen die Wild Wings auf Rang 14 der DEL-Tabelle (1,2 Punkte pro Spiel), Tabellenletzter sind nun die Iserloon Roosters.

Kanadische Zwillingsbrüder schießen die ersten beiden Tore

Am Mittwochabend lag Schwenningen nach Toren von Tyson Spink (7. Minute) und Tylor Spink (19. Minute) nach dem ersten Drittel 2:0 in Front. Das kanadische Zwillingsbruder-Duo brachte Schwenningen auf Kurs - beim ersten Tor von Tyson lieferte Tylor zudem noch die Torvorlage. Im zweiten Drittel brachte Düsseldorfs Victor Svensson die Gäste auf 1:2 ran.

Schwedischer Goalie Eriksson brilliert

Zum Schwenninger Sieggaranten wurde Goalie Joacim Eriksson, der mit grandiosen Saves brillierte. Den entscheidenden Treffer zum 3:1 für die Gastgeber erzielte Tomas Zaborsky knapp zwei Minuten vor Schluss, als Düsseldorf seinen Goalie aus dem Spiel genommen hatte.

Das Team von Schwenningen-Trainer Christof Kreutzer hat nun eine ordentliche Serie vorzuweisen: Seit dem 26. Dezember (5:3 in Krefeld) sind die Wild Wings ungeschlagen. Es folgten Siege gegen München (3:2 im Shoot-Out), zu Jahresbeginn in Nürnberg (6:3) und eben der Sieg gegen Düsseldorf, an dem die Spink-Zwillinge großen Anteil haben.

Bietigheim gewinnt weiter - Sprung auf Rang 12

Eine noch längere Siegesserie haben die Bietigheim Steelers vorzuweisen. Der Aufsteiger gewann sogar zum fünften Mal in Folge. Ebenfalls in heimischer Arena hieß es letztlich 4:3 gegen die Kölner Haie. Die Treffer für die Steelers erzielten Matt McKnight (7. Minute), Jalen Smereck (32.), Daniel Weiß (45.) und Riley Sheen (51.). Durch den fünften Erfolg in Serie springt Bietigheim auf Rang 12.