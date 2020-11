Nach dem Auftaktsieg gegen die Eisbären Berlin haben die Schwenninger Wild Wings beim Magenta-Sport-Cup gegen München nachgelegt.

Der dreimalige deutsche Eishockey-Meister Red Bull München hat in seinem zweiten Spiel beim Magenta-Sport-Cup die erste Niederlage kassiert. In einem umkämpften Duell gegen die Schwenninger Wild Wings, setzten sich die Schwarzwälder mit 2:1 durch (1:0, 1:1, 0:0).

Tabellenführung verteidigt

Im Münchener Team spielte der ausgeliehene NHL-Profi Dominik Kahun, der auch die Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich der Münchener durch Philip Gogulla (33.) gab. Andreas Thuresson (8.) und Jamie McQueen (37.) trafen für die Wild Wings. Sie hatten bereits im ersten Spiel die Eisbären Berlin bezwungen und führen jetzt die Gruppe B mit der optimalen Ausbeute von sechs Punkten an. Patrik Cerveny, Torwart der Schwenninger, sagte nach dem zweiten Sieg am Sonntag: "Wir haben den ganzen Sommer hart gearbeitet. Wir sind schon lange zusammen und ich denke wir, haben uns die Ergebnisse auch verdient mit der harten Arbeit. Mit dem harten Training, das wir jeden Tag machen."

Am kommenden Donnerstag (19.11) spielen die Adler Mannheim in der Gruppe B gegen die Eisbären Berlin. Die Adler hatten ihr Auftaktspiel gegen München knapp verloren.

Wann beginnt die DEL?

Am Magenta-Sport-Cup nehmen acht der 14 DEL-Klubs teil. Der Wettbewerb ist ein Testlauf für den Liga-Alltag in Corona-Zeiten. Am kommenden Donnerstag entscheiden die Klubs, ob und mit wie vielen Teams die DEL am 18. Dezember in die bereits zweimal verschobene Saison starten wird.