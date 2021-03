per Mail teilen

Die Schwenninger Wild Wings haben am 26. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) bei den Augsburg Panthers klar mit 5:0 (0:0, 4:0, 1:0) gewonnen und bleiben auf Play-Off-Kurs.

Nach dem torlosen ersten Drittel drehten die Wild Wings in den zweiten 20 Minuten richtig auf. Zunächst nutzte Colby Robak eine doppelte Überzahl zum Führungstreffer (27. Minute). Anschließend schraubten Maximilian Hadraschek (31.), Johannes Huß (33.) und Troy Bourke (40.) das Ergebnis in die Höhe.

Weiter auf Play-Off-Kurs

Im Schlussdrittel legte Daniel Weiß für die Wild Wings nach und sorgte in der 49. Minute endgültig für die Entscheidung. Als Tabellenvierter der DEL-Gruppe Süd haben die Schwenninger nach dem vierten Sieg in Serie weiter gute Chancen auf den Einzug in die Play-Offs.