Wild Wings spielen in Krefeld um vorzeitigen Klassenerhalt

Die Schwenninger Wild Wings können sich am Dienstag den vorzeitigen Klassenerhalt in der DEL sichern. Dafür muss das Team sein Auswärtsspiel bei den Krefeld Pinguinen gewinnen.

Erstmals seit 2006 wird es in diesem Jahr einen sportlichen Absteiger aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geben. Der Tabellenletzte der Hauptrunde steigt ab. Als ob das nicht schon spannend genug wäre, kommt es vier Spieltage vor dem Ende der Saison zum direkten Aufeinandertreffen im Tabellenkeller. Der Tabellenvorletzte aus Schwenningen ist zu Gast beim Tabellenletzten aus Krefeld. Ein Sieg in der Verlängerung oder dem Penaltyschießen würde den Wild Wings zum vorzeitigen Klassenerhalt reichen. So spannend wollen es die Kufencracks am Dienstagabend aber sicher nicht machen. Das Spiel zu gewinnen, wird sicher keine leichte Aufgabe für die Wild Wings, schließlich gingen zwei der drei Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison an die Pinguine vom Niederrhein. "Krefeld ist eine starke Kontermannschaft. Da müssen wir diszipliniert sein und dürfen nicht ins offene Messer laufen", warnt Wild-Wings-Coach Christof Kreutzer vor der Partie im Gespräch mit SWR Sport.

Cheftrainer Christof Kreutzer gibt von außen Anweisungen an seine Wild Wings imago images IMAGO / Eibner

Schwenninger Wild Wings mit zwei Siegen im Rücken

Zuletzt konnte Teammanager Kreutzer, der während der laufenden Saison auch den Posten des Cheftrainers übernahm, mit den Ergebnissen seiner Schützlinge sehr zufrieden sein. Mit Ingolstadt und Düsseldorf haben die Wild Wings zuletzt zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld jeweils souverän mit 5:2 geschlagen. Der Trainer lobt den geschlossenen Auftritt seiner Mannschaft in diesen Spielen. "Wir haben genau das gemacht was wir tun müssen. Wir haben als Team gespielt. Wenn wir spielen, wie gegen Düsseldorf haben wir gute Chancen zu gewinnen."

Pre-Playoffs sind noch drin

Sollten die Wild Wings ihre aktuelle Siegesserie fortsetzen, wäre sogar noch die Teilnahme an den Pre-Playoffs möglich. Lediglich vier Punkte beträgt der Rückstand auf den Tabellenzehnten Bietigheim Steelers, der gerade auf dem Pre-Playoff-Platz steht. An dieses Szenario denkt Trainer Kreutzer aktuell aber noch nicht: "Es wäre sensationell, wenn wir das schaffen würden, aber mein Blick geht nach hinten. Wir wollen uns erst absichern und dann werden wir weitersehen."