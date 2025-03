per Mail teilen

Die Schwenninger Wild Wings wollen in der ersten Playoff-Runde der deutschen Eishockeyliga gegen die Nürnberg Ice Tigers die Chance auf das Viertelfinale bewahren. Der Heimfaktor kann wichtig werden.

Verlieren verboten, so lautet das Motto der Schwenninger Wild Wings im Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers. In der ersten Partie der Pre-Playoffs unterlagen die Schwenninger den Nürnbergern knapp mit 3:4. Jetzt muss Schwenningen gewinnen, ansonsten ist das Team ausgeschieden. Beim Heimspiel können die Wild Wings auf die zahlreiche Unterstützung ihrer Fans zählen. Die Nachfrage nach Tickets ist groß, die Arena bereits ausverkauft. Knapp 5.000 Zuschauer werden die Wild Wings gegen das Team aus Franken anfeuern. Ein wichtiger Faktor für die Heimmannschaft.

Schwenningen hofft auf Heim-Vorteil

„Wenn man unsere Historie betrachtet, war es in den letzten Jahren ein Vorteil, auf eigenem Eis zu spielen. Wir waren erfolgreicher, auch weil die Fans uns als siebter Mann gepusht und unermüdlich unterstützt haben“, betont Schwennings Cheftrainer Steve Walker auf der Vereins-Website.

Mit dem Rücken zur Wand zu stehen, ist keine neue Situation für die Wild Wings. Erst am letzten Spieltag der Hauptrunde konnten die Schwenninger den Einzug in die erste Playoff-Runde perfekt machen. Sollte Schwenningen gegen Nürnberg gewinnen, entscheidet das dritte Spiel zwischen den beiden Teams am Donnerstag ums Weiterkommen.