Wild Wings mit Big Points im Abstiegskampf

Die Schwenninger Wild Wings haben gegen die Düsseldorfer EG einen wichtigen Sieg geholt. Alexander Karachun und die Spink-Zwillinge waren besonder gut aufgelegt.

Alexander Karachun war am Sonntag "unstoppable". Der Stürmer war mit drei Vorlagen der beste Mann beim verdienten 5:2-Sieg der Schwenninger Wild Wings gegen die Düsseldorfer EG. Und Tyson Spink muss es wissen. Der kanadische Flügelspieler spielt mit Karachun nicht nur in einer Sturmreihe, er und sein Bruder Tylor profitierten auch unmittelbar von Karachuns Zuspielen.

Drei Vorlage für die Spink-Zwillinge

Am Auftakttreffer von Max Görtz zum 1:0 (8. Minute) war der in Danzig geborene Center noch nicht beteiligt. Doch die Tore von Tylor Spink zum 2:0 (11. Minute) und zum 4:0 (27.) und das Tor von Tyson Spink zum 3:0 (13.) hat Karachun allesamt aufgelegt. Damit haben Görtz, Karachun und die Spink-Zwillinge das Spiel nach nicht einmal einer halben Stunde quasi entschieden. Tyson Spink sprach von einer "vom Bully weg grandiosen Teamleistung".

Zwar konnte Tobias Eder im zweiten Drittel noch einmal verkürzen (32., doch bevor auch nur leise Zweifel am Schwenninger Sieg aufkamen, machte Travis Turnbull das 5:1 (33.). Dass Carter Proft in der letzten Spielminute noch einmal für die DEG traf, war für die Schwenninger Wild Wings eine Randnotiz, denn nach den Big Points im Abstiegskampf haben die "Schwäne" (62 Punkte) neun Punkte Vorsprung auf die Krefeld Pinguine am Tabellenende.