Die Schwenninger Wild Wings haben sich wegen der enttäuschend verlaufenen ersten Saisonhälfte in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von Trainer Paul Thompson getrennt.

DEL-Tabellenschlusslicht Schwenninger Wild Wings hat das Trainerteam ausgetauscht. Paul Thompson und Mike Flanagan mussten nach nur sechs Siegen in 26 Spielen gehen. Schon wenige Stunden danach präsentierte der Eishockey-Club am Montag Niklas Sundblad und Petri Liimatainen als Nachfolger. Sundblad und Liimatainen waren zuvor bereits bei den Kölner Haien und dem ERC Ingolstadt in Deutschland aktiv, mit Ingolstadt wurden sie 2014 deutscher Meister. Beide bekommen laut Vereinsangaben einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2020/2021.

Niklas Sundblad (r.) und Petri Liimatainen als Trainer der Kölner Haie, 2016 Imago imago

Schlusslicht in der DEL

"Die Trennung war eine wirklich schwere Entscheidung. Aber letztlich wollten wir aufgrund der sportlichen Situation nochmal einen neuen Impuls setzen und nichts unversucht lassen, um erfolgreicher in die zweite Hälfte der Saison zu gehen", sagte Sportmanager Jürgen Rumrich, der seinen Posten wegen harscher Kritik nach dem Fehlstart zum Saisonende räumen wird.

Die Wild Wings sind mit sechs Siegen aus 26 Spielen Tabellenletzter, der Brite Thompson hatte den Posten Anfang November 2018 übernommen. Das erste Spiel für die neuen Trainer ist das Duell mit den Grizzlys Wolfsburg am Mittwoch.